Holttestet találtak a tűzoltók egy baranyai lakástűz után

Szerdán kora reggel a Baranya vármegyei Gyód külterületén történt tragédia miatt riasztották a tűzoltókat: egy harminc négyzetméteres, tetőtér-beépítéses kisház kapott lángra. A helyszínre három járművel érkeztek az egységek, és az oltási munkálatok közben megtalálták az ott lakó idős férfi holttestét – írta a Bama.hu.

Holttestet találtak a leégett ház romjai között

Fotó: Löffler Péter/BAMA

Holttest a romok között

Az épület teljes terjedelmében lángolt, a tető egy része be is omlott, a tűz pedig átterjedt a ház előtti növényzetre is. A tűzoltóknak fél óra alatt sikerült megfékezniük a lángokat, a tűz keletkezésének pontos okát tűzvizsgálat fogja kideríteni.

A helyszínről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

Vasárnap két idős nő vesztette életét különböző lakástüzekben: egyikük Domaszék mellett, egy tanyán halt meg, a másik tragédia pedig Budapesten történt. Az esetről bővebben az Origo.hu oldalán olvashatnak.