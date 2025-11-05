Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megindult Oroszországba az észak-koreai hadsereg

Ezt látni kell!

Egy részeg férfi megpróbálta megcsókolni az elnököt – videó!

holttest

Holttestet találtak a tűzoltók egy baranyai lakástűz után

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerdán kora reggel a Baranya vármegyei Gyód külterületén egy tetőtér-beépítéses kisház gyulladt ki, amelyet három járművel oltottak a tűzoltók, de az épület a tető beomlásáig égett. Az oltási munkálatok közben találták meg az ott lakó idős férfi holttestét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
holttestépületlakástűzbenhalálos lakástűzlakástűztragédia

Szerdán kora reggel a Baranya vármegyei Gyód külterületén történt tragédia miatt riasztották a tűzoltókat: egy harminc négyzetméteres, tetőtér-beépítéses kisház kapott lángra. A helyszínre három járművel érkeztek az egységek, és az oltási munkálatok közben megtalálták az ott lakó idős férfi holttestét – írta a Bama.hu.

Holttestet találtak a leégett ház romjai között
Holttestet találtak a leégett ház romjai között
Fotó: Löffler Péter/BAMA

Holttest a romok között

Az épület teljes terjedelmében lángolt, a tető egy része be is omlott, a tűz pedig átterjedt a ház előtti növényzetre is. A tűzoltóknak fél óra alatt sikerült megfékezniük a lángokat, a tűz keletkezésének pontos okát tűzvizsgálat fogja kideríteni.

A helyszínről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

Vasárnap két idős nő vesztette életét különböző lakástüzekben: egyikük Domaszék mellett, egy tanyán halt meg, a másik tragédia pedig Budapesten történt. Az esetről bővebben az Origo.hu oldalán olvashatnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!