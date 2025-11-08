Nincsenek meg a holttestek: két villanyszerelőjével végzett a vállalkozó, másodfokon is életfogytiglant kaphat

A Győri Törvényszék első fokon a villanyszerelők meggilkolásával vádolt férfit tényleges életfogytiglantra ítélte. Az a tény, hogy a vállalkozó a meggyilkolt alkalmazottai holttesteit eltüntette, nem akadályozta a hatóságokat abban, hogy megállapítsák a villanyszerelők halálának a tényet. A Kisalfold.hu számolt be a borzasztó bűntény részleteiről.

Fotó: Molcsányi Máté/Kisalfold.hu

A gyilkossággal vádolt vállalkozó a 2025 márciusában hozott ítélete ellen fellebbezést nyújtott be. A Győri Fellebbviteli Főügyészség pénteken közleményt adott ki, melyben közölték, helyben hagyták az elsőfokú ítéletet.

A vád szerint É. Imre vállalkozó két nála dolgozó villanyszerelővel, O. Vilmossal és M. Zoltánnal aljas nyereségvágy miatt végzett, majd a gyilkosságok után mindkét férfi holttestét eltüntette. Áldozatai hozzátartozóinak ezzel leírhatatlan fájdalmat okozott, hiszen megfosztotta őket attól is, hogy elbúcsúzhassanak szeretteiktől.

A váci O. Vilmost arra használta ki, hogy a nevére egy markológépet béreljen, hiszen É. Imre nyakig úszott az adósságban, esélye sem lett volna a bérlésre. A vállakozása sem az ő nevére volt kiállítva. Annak érdekében, hogy a markológépet huzamos ideig használhassa fizetés nélkül, magához csalta O. Vilmost, és a kertjében végzett vele. Ezek után a gyilkos a markológépet nyugodt lelkiismerettel használta Magyarországon és Ausztriában is.

A másik áldozata, M. Zoltán, egy kastély felújításán dolgozott neki Ausztriában. É. Imre annak ellenére, hogy a megrendelőjüktől megkapta a munkabérüket, M. Zoltánnak nem adta oda a neki járó munkabért. Megközelítőleg 12 ezer euróval tartozott neki, ezért M. Zoltánt is magához csalta, és vele is végzett. A gyilkosságokat követően nagy mennyiségű hipót és gyorskötő cementet vásárolt, a gyanú szerint ezekkel tüntette el a holttesteket.

A gyilkosságok pontos körülményei nem ismertek, de azt lehet tudni, hogy a nyomozók a vádlott kezén lőpornyomokat találtak, illetve az autójában felfedezték M. Zoltán DNS-ét és vérét.