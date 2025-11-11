Holttestet találtak a kiégett lakásban

Kedd reggel érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez egy Pusztamagyaródon, családi házban keletkezett tűzről, amelynek holttest lett a következménye – írta a Zaol.hu.
Idős férfi holttestét találták meg
Kósi Zsolt közlése szerint a nyolcvan négyzetméteres, Kossuth Lajos úti ház hálószobájában keletkezett a tűz: egy matrac gyulladt ki. Feltételezhetően a tűz a matrac melletti fatüzelésű kályha begyújtásakor keletkezett. Az ott lakó idős férfi meghalt a keletkező füst miatt.
A tűz végül magától elaludt, így a tűzoltóknak az átszellőztetésen kívül nem kellett beavatkozniuk. A katasztrófavédelem most tűzvizsgálati eljárást indít a tűz pontos keletkezési körülményeinek feltárására.
