édesanya

Hátborzongató körülmények közt találták meg az anyját lefejező gyilkos holttestét

A bécsi lakóház hétfő este úgy borult sötétbe, mintha valaki direkt letekert volna minden hangot és fényt, majd bedobott volna egy nevet: az anyagyilkosét, akitől a környék már évek óta tartott. A holttest előkerülése végül pontot tett a rettegés végére.
Bécsben, egy helyi önkormányzati lakásban történt hétfőn, november 24-én az az eset, amely még a tapasztalt osztrák rendőröket is sokkolta. Holttestet találtak a lakásban. Egy nyugdíjas pár értesítette a hatóságokat, miután 58 éves szomszédjuk, T. Mihály, a magyar származású férfi, váratlanul egy baltával támadt rájuk. A támadás során a 70 éves férfi sikeresen leszerelte a férfit, aki tette után a lakásába menekült és bezárkózott – írta a Vaol.hu.

Bécsi lakásban találták meg az anyagyilkos holttestét
Bécsi lakásban találták meg az anyagyilkos holttestét
Fotó: Matthias Balk / dpa Picture-Alliance/AFP

Holttest várta a rendőröket

Amikor a rendőrök feltörték az ajtót, döbbenetes látvány tárult eléjük: T. Mihály holtan feküdt a padlón. 

Az 59 éves férfi halálának okát vizsgálják. Boncolást rendeltek el, de a bűncselekményt kizárták – minden jel arra utal, hogy hirtelen orvosi vészhelyzet történt egy önvédelmi helyzetben"

 – közölte Markus Dittrich, a rendőrség szóvivője.

A férfi 32 évvel ezelőtt, egyetemista korában szörnyű bűncselekményt követett el. Magyar édesanyját bestiálisan meggyilkolta, levágta a fejét, majd egy zacskóba téve kirakta a nő butikjának kirakatába. A fiatal férfi, aki akkor informatikus hallgató, nem tudott értelmes magyarázatot adni tettére, zavart kijelentéseket tett. Csak annyit mondott, hogy édesanyjával nem volt felhőtlen a viszonya, mert úgy érezte, hogy lenézi őt.

A gyilkosság után Mihály nem a börtönbe, hanem egy pszichiátriai intézetbe került, ahol hat évet töltött. A kezelőorvosok tiltkozása ellenére gyógyultnak nyilvánították, amivel együtt járt az is, hogy szabadon kisétálhatott az intézetből. Egy évvel később börtönbe került, miután kést tartott egy magyar szállodaigazgató torkához és gyilkossággal fenyegette meg. Ezután viszonylag csendes életet élt egészed addig, amíg a mostani tragikus eset be nem következett.

A nevelőanyjára haragudott, úgyhogy kegyetlenül meggyilkolta a doktornőt. A bíróság elmebetegsége miatt kényszergyógykezelést rendelt el az anyagyilkos számára. Részletek az Origo.hu oldalán.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

