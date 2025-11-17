Halálos horgászat: belecsúszott a jéghideg vízbe Lillafüreden a pecás – videó

Halálos tragédiával végződött egy horgászat Lillafüreden, a Hámori-tónál. Egy 66 éves férfi megcsúszott a meredek partoldalon, elmerült a vízben és nem tudott kijönni – adta hírül a Boon.hu.

Tragédiával végződött a horgászat a festői szépségű Hámori-tónál

Fotó: Boon.hu

Halálos horgászat

A férfi még úgy sem tudott megmenekülni, hogy nem volt egyedül a parton: barátjával horgászott, aki azonnal segítséget hívott. A mentésben a miskolci tűzoltók vettek részt.

A miskolci egységek vonultak a helyszínre, csónak segítségével partra emelték a férfit, majd átadták a mentőszolgálatnak

– mondta Rinyu Zsuzsanna, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Az idős horgász újraélesztését azonnal megkezdték a mentősök, ám a férfi sokáig volt víz alatt és nagyon kihűlt. A helyszínen még sikerült újraéleszteni és visszamelegíteni, de a kórházban elhunyt.

A helyiek szerint a tó szélén levő ösvény keskeny és csúszós, a víz hirtelen mélyül és a tó legmélyebb pontján 9 méteres a vízoszlop.

Nemrég a Balatonnál történt hasonló eset: egy idős férfi a csónakjából esett a vízbe.