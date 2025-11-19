Hőzöngő férfit nyomtak a földre Budapesten – videó

Kis híján megütötte a zuglói önkormányzati rendészeket egy részegen hangoskodó, agresszív ember Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjánál, az Örs vezér téren. Azután indította el a videót a telefonján egy arra járó, hogy leköpte az egyenruhásokat a hőzöngő férfi - írta meg a Blikk.
A magából kikelve üvöltöző ember megindult a rendészek felé, akik kapva kaptak az alkalmon.
Földre nyomták és megbilincselték a férfit, aki csak nem hagyta abba a magyarázást.
Megöllek, hagyjál, b*zd meg!"
- üvöltötte, miközben az egyik enyenruhás a hátára térdelt, majd elcsukló hangon hozzátette, nem ivott semmit, és kérdőre vonta, hogy a rendészek normálisak-e.
Elvitték a rendőrök a hőzöngő férfit
Nem sokkal ezután érkeztek meg a rendőrök és megbilincselve a rendőrautóba ültették a vergődő férfit, akit a kapitányságra vittek kihallgatásra.
A videót ide kattintva nézheti meg.
