Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Örs vezér téren

Hőzöngő férfit nyomtak a földre Budapesten – videó

2025. november 19. 17:09
Olvasási idő: 3 perc
Nem semmi, miket beszélt az az elfogott ember, akit a földre nyomtak a rendészek a minap az Örsön. A hőzöngő férfi majdnem sírt, de azért szavakkal támadta is őket.
Kis híján megütötte a zuglói önkormányzati rendészeket egy részegen hangoskodó, agresszív ember Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjánál, az Örs vezér téren. Azután indította el a videót a telefonján egy arra járó, hogy leköpte az egyenruhásokat a hőzöngő férfi  - írta meg a Blikk

Hőzöngő férfit nyomtak a földre rendészek az Örs vezér terén 2025. novemberében
Hőzöngő férfit nyomtak a földre rendészek az Örs vezér terén 2025. novemberében
Fotó: Olvasói felvétel/Blikk

A magából kikelve üvöltöző ember megindult a rendészek felé, akik kapva kaptak az alkalmon. 

Földre nyomták és megbilincselték a férfit, aki csak nem hagyta abba a magyarázást.

Megöllek, hagyjál, b*zd meg!"

- üvöltötte, miközben az egyik enyenruhás a hátára térdelt, majd elcsukló hangon hozzátette, nem ivott semmit, és kérdőre vonta, hogy a rendészek normálisak-e. 

Elvitték a rendőrök a hőzöngő férfit

Nem sokkal ezután érkeztek meg a rendőrök és megbilincselve a rendőrautóba ültették a vergődő férfit, akit a kapitányságra vittek kihallgatásra.

A videót ide kattintva nézheti meg.

