Hőzöngő férfit nyomtak a földre Budapesten – videó

Kis híján megütötte a zuglói önkormányzati rendészeket egy részegen hangoskodó, agresszív ember Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjánál, az Örs vezér téren. Azután indította el a videót a telefonján egy arra járó, hogy leköpte az egyenruhásokat a hőzöngő férfi - írta meg a Blikk.

Hőzöngő férfit nyomtak a földre rendészek az Örs vezér terén 2025. novemberében

Fotó: Olvasói felvétel/Blikk

A magából kikelve üvöltöző ember megindult a rendészek felé, akik kapva kaptak az alkalmon.

Földre nyomták és megbilincselték a férfit, aki csak nem hagyta abba a magyarázást.

Megöllek, hagyjál, b*zd meg!"

- üvöltötte, miközben az egyik enyenruhás a hátára térdelt, majd elcsukló hangon hozzátette, nem ivott semmit, és kérdőre vonta, hogy a rendészek normálisak-e.

Elvitték a rendőrök a hőzöngő férfit

Nem sokkal ezután érkeztek meg a rendőrök és megbilincselve a rendőrautóba ültették a vergődő férfit, akit a kapitányságra vittek kihallgatásra.

A videót ide kattintva nézheti meg.

Amíg a budapesti rendőrök a hőzöngő férfi ellen indítottak eljárást, román kollégáiknak egy olyan család jutott, ahol mindkét szülő megerőszakolta a gyerekeket. Egy 3 hónapos csecsemőről és egy alig 2 éves kislányról van szó. Ha ez a sokkoló, gyomorforgató sztori is érdekli, ki ne hagyja, kattintson ide!