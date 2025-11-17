Teljesen megvadult: oszlopra mászott nőt harapott bokán egy Hatvan-környéki férfi

Kenézi Diána, az Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője szerint a férfi 2024 őszén egy Hatvan-környéki kistelepülésen tartózkodott egy ismerősével, amikor a nő el akart menni az ingatlanból, és emiatt vitába keveredtek. A férfi megpróbálta megakadályozni, hogy a sértett távozzon: a ház kapujába állt, nem engedte kimenni az udvarról, és fenyegető, ütő mozdulatokat tett felé, miközben agresszíven vicsorgott rá – számolt be róla a Heol.hu.

Több ismerősére is rátámadt a férfi, az egyiket bokán is harapta

Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto

A nő csak félig tudta kinyitni a kaput, amikor a férfi visszarántotta, és a nő elesett. A támadó lábánál fogva visszahúzta az udvarra, miközben több ponton ütlegelte.

Villanyoszlopra kergette ismerősét

Miután a nő kimenekült az utcára, követni kezdte, trágár szavakat kiabálva. Ekkor az áldozat félelmében felmászott egy villanyoszlopra, ahonnan a támadó megpróbálta lerángatni, közben pedig a lábába harapott, majd az utcán folytatta a bántalmazást. A nő nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Ugyanezen a napon az agresszor egy másik ismerősénél is megjelent. Hadonászni kezdett, és azt mondta: „ma még meg fogok valakit verni”, majd megütötte a jelenlévőt, aki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A Büntető Törvénykönyv szerint az, aki kihívó, közösségellenes és erőszakos magatartást tanúsít, amely másokban megbotránkozást vagy riadalmat kelt, garázdaságot követ el.

A Hatvani Járási Ügyészség a nő elleni támadás miatt személyi szabadság megsértésének bűntettével, garázdaság és könnyű testi sértés vétségével, míg a férfi ellen elkövetett tett miatt súlyos testi sértés bűntettével vádolja az elkövetőt. A vádhatóság szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

