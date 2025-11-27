Nagy a baj! Romlik a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina állapota

2022. június 27-én Tóth Nikolett a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor súlyos balesetet szenvedett. A Jókai utcai házomlásban leömlő törmelék maga alá temette. Ahogy az Origo is megírta, sokáig küzdöttek az életéért, amit végül sikerült megmenteni, de a régi életét már nem kaphatta vissza.

Romlik a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina állapota

Fotó: Youtube

Nikolett ma kerekesszékben éli a mindennapjait. Egy pillanat alatt zuhant le a színpadról a valóság mélyére, szó szerint és átvitt értelemben is. Nem akármilyen balerina volt: főszerepeket táncolt, a közönség a Diótörőben, a Spartacusban és A mosoly országában is láthatta őt. A színpad volt az élete, és a teste volt az eszköze, amivel kifejezhette magát. Aztán egyetlen pillanat alatt mindkettőt elveszítette. A Jókai utcai házomlás után Niki súlyos gerincsérüléssel került kórházba, az orvosok pedig nem kecsegtettek reménnyel: állították, nem fog újra járni. A legtöbben itt feladták volna, de ő nem tette.

A következő hónapokban megtanult újra mozogni, segítséget kérni, és túlélni egy olyan testben, ami már nem engedelmeskedett úgy, mint régen. A gyönyörű balerina mára beletörődött, hogy a színpadon többé nem tündökölhet, de abban még bízik, hogy az orvosai egy nap lábra állítják.

Ma az édesanyjával él egy terézvárosi lakásban, és mindenben segítségre szorul. Egy egyszerű mozdulat, például egy pulóver felvétele is félórás erőfeszítés, ha egyedül próbálja meg.

Újabb tünet gyötri a Jókai utcai házomlás sérültjét

A balerina a baleset következtében súlyos fejsérülést és gerincvelő-károsodást szenvedett. Több műtéten is át kellett esnie, koponyájának szilánkosra tört részét pedig egy speciális implantátummal pótolták. Bár az alsóteste teljesen érzéketlen, gyógyszer nélkül elviselhetetlen neuropátiás fájdalmak gyötrik. Most pedig újabb kivizsgálás vár rá: az orvosoknak ki kell deríteniük, mitől ingadik a vérnyomása.

Ha az édesanyám észreveszi, hogy túl piros az arcom, tudjuk, hogy nagyon felment a vérnyomásom. Ilyenkor a fejem is fáj, így jelzi a szervezetem, hogy valami baj van. Az egészségi problémáim sajnos folyamatosak"

– mondta a Borsnak.

Ha vérnyomásom megugrik, kényelmesebb, egy amolyan félig ülő-félig fekvő testhelyzetet kell felvennem, persze segítséggel. Akkor javul a helyzet, de ahogy visszaülök a kerekesszékbe, ismét rosszul leszek. Ez egy megoldandó probléma"

– fogalmazott Tóth Nikolett, aki már lelkesen várja, hogy az Operettszínházban megkezdődjenek a Diótörő próbái. A balesete előtt táncolt, most balettmesterként veszi majd ki a részét a teátrum sikeréből.