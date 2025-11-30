Kreatív kábítószerbiznisz: rendelés az ablaknál

Zalaegerszegen úgy gondolták néhányan, hogy ha már a gyorséttermekben bevált az ablakos kiszolgálás, miért ne működhetne ugyanez kábítószerrel is? A Zalaegerszegi Járásbíróság december 5-én tárgyalja annak a párosnak az ügyét, akik a vád szerint saját lakásukat alakították át drogbolttá és az ablakon keresztül szolgálták ki vevőiket – írt a Zaol.hu.

A kábítószer az ablakon keresztül cserélt gazdát

A történet úgy indult, hogy a két vádlott frissen szabadult a börtönből, majd 2023 elejétől egészen 2024 októberéig ismeretlen forrásból szereztek különféle hatóanyagú kábítószereket. Az elsőrendű vádlott ezeket mindenféle kreatív módszerekkel növényi törmelékekre permetezte, majd kiporciózta az adagokat.

Beindult egy újfajta kábítószerbiznisz

A másodrendű vádlottal beindították saját vállalkozásukat. Mindössze 2000 forint volt egy adag a kábítószerből, amit egyszerűen az ablakon át nyújtottak ki a vevőknek. Nem kellett sem csengetni, sem kopogni, egyszerű, gyors és diszkrét módon zajlott a folyamat. Legalábbis ők így gondolták.

A rendőrök másként vélekedtek. Összesen kilenc vásárlótól foglalták le a frissen vásárolt anyagot, a vádlottaknál pedig további kábítószereket és eszközöket találtak, amik a drog előállításához kellettek.

December 5-én a bíróságon folytatódik a történet és a vádlottak nem számíthatnak enyhe büntetésre.

A napokban lekapcsolták a hatóságok a szigetszentmiklósi drogbandát is, ahol egy jól szervezett családi vállalkozásként működött a tevékenység.