Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Háború

Éjjel bekövetkezett, amitől Moszkva hetek óta tartott – ilyen pusztítást még ők sem láttak

Szavazás

Karácsonyi klasszikusok csatája: szavazz a kedvenc filmedre!

kábítószer

Kreatív kábítószerbiznisz: rendelés az ablaknál

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zalaegerszeg egyik lakótelepén sajátos drogshop működött. A kábítószer szó szerint az ablakon át cserélt gazdát, amíg a hatóság le nem csapott a bizniszre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kábítószerZalaegerszegbűncselekménydrogablakdílerbörtönbolt

Zalaegerszegen úgy gondolták néhányan, hogy ha már a gyorséttermekben bevált az ablakos kiszolgálás, miért ne működhetne ugyanez kábítószerrel is? A Zalaegerszegi Járásbíróság december 5-én tárgyalja annak a párosnak az ügyét, akik a vád szerint saját lakásukat alakították át drogbolttá és az ablakon keresztül szolgálták ki vevőiket – írt a Zaol.hu.

A kábítószer az ablakon keresztül cserélt gazdát
A kábítószer az ablakon keresztül cserélt gazdát
Fotó: Pixabay

A történet úgy indult, hogy a két vádlott frissen szabadult a börtönből, majd 2023 elejétől egészen 2024 októberéig ismeretlen forrásból szereztek különféle hatóanyagú kábítószereket. Az elsőrendű vádlott ezeket mindenféle kreatív módszerekkel növényi törmelékekre permetezte, majd kiporciózta az adagokat.

Beindult egy újfajta kábítószerbiznisz

A másodrendű vádlottal beindították saját vállalkozásukat. Mindössze 2000 forint volt egy adag a kábítószerből, amit egyszerűen az ablakon át nyújtottak ki a vevőknek. Nem kellett sem csengetni, sem kopogni, egyszerű, gyors és diszkrét módon zajlott a folyamat. Legalábbis ők így gondolták.

A rendőrök másként vélekedtek. Összesen kilenc vásárlótól foglalták le a frissen vásárolt anyagot, a vádlottaknál pedig további kábítószereket és eszközöket találtak, amik a drog előállításához kellettek.

December 5-én a bíróságon folytatódik a történet és a vádlottak nem számíthatnak enyhe büntetésre.

A napokban lekapcsolták a hatóságok a szigetszentmiklósi drogbandát is, ahol egy jól szervezett családi vállalkozásként működött a tevékenység.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!