Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Már a nyugati sajtó is Zelenszkij csúfos buktáján lovagol

Ne maradjon le!

Eldőlt Marco Rossi jövője

kommandósok

Kommandósok csaptak le a dílerre a Kossuth téren

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagyot néztek a pécsi csúcsforgalomban közlekedők, amikor civil autókból fegyveres rendőrök pattantak ki és pillanatok alatt földre vittek egy fiatal férfit. A rajtaütés előre megtervezett volt, ugyanis kábítószer ügylet miatt zajlott az intézkedés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kommandósokkábítószerPécsdrogforgalomakcióKossuth térenrajtaütés

Pécs belvárosában a Kossuth téren hollywoodi jelenet játszódott le másodpercek alatt, amikor felfegyverzett kommandósok csaptak le egy férfira a forgalom kellős közepén. Villámgyorsan a földre vitték, megbilincselték, majd elszállították a kábítószer-ügy gyanúsítottját - írta a Bama.hu.

Kommandósok ütöttek rajta egy fiatal férfin, felszámolva ezzel a kábítószer kereskedelmét
Kommandósok ütöttek rajta egy fiatal férfin, felszámolva ezzel a kábítószer kereskedelmét
Fotó: IDF

A kábítószer terjedését akadályozták meg a hatóságok

A különleges egység egy percig sem teketóriázott, határozott fellépésük professzionális volt. A rendőrség egyelőre csak a rajtaütés tényét erősítette meg újságírói kérdésre, többet a nyomozás érdekei miatt nem árulhattak el.

A kommandósok a múlt héten az FBI nemzetközi segítségével is rajtaütöttek egy megfigyelt személyre, aki a darkweben értékesített nagy mennyiségben kábítószert, majd ingatlant vásárolt a haszonból és fényűző életet élt. Ez az öröm azonban nem tartott sokáig.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!