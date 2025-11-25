Kommandósok csaptak le a dílerre a Kossuth téren

Pécs belvárosában a Kossuth téren hollywoodi jelenet játszódott le másodpercek alatt, amikor felfegyverzett kommandósok csaptak le egy férfira a forgalom kellős közepén. Villámgyorsan a földre vitték, megbilincselték, majd elszállították a kábítószer-ügy gyanúsítottját - írta a Bama.hu.

Kommandósok ütöttek rajta egy fiatal férfin, felszámolva ezzel a kábítószer kereskedelmét

Fotó: IDF

A kábítószer terjedését akadályozták meg a hatóságok

A különleges egység egy percig sem teketóriázott, határozott fellépésük professzionális volt. A rendőrség egyelőre csak a rajtaütés tényét erősítette meg újságírói kérdésre, többet a nyomozás érdekei miatt nem árulhattak el.

A kommandósok a múlt héten az FBI nemzetközi segítségével is rajtaütöttek egy megfigyelt személyre, aki a darkweben értékesített nagy mennyiségben kábítószert, majd ingatlant vásárolt a haszonból és fényűző életet élt. Ez az öröm azonban nem tartott sokáig.