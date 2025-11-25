Az anyagot akarták lehúzni, most a rolót húzzák le

A DELTA Program során kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vettek egy tiszavasvári házaspárt. A páros hónapok óta otthonából árusította az anyagot, a rendőrök pedig összehangolt akcióban csaptak le rájuk – áll a Police.hu oldalán.

Több tucat előre csomagolt kábítószert találtak a tiszavasvári házaspár otthonában

Fotó: Police.hu

Kábítószer-biznisz a utcától a fürdőszobáig

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítői és a Jonatán Közterületi Támogató Alosztály munkatársai Tiszavasvári külterületén állították meg a 36 éves férfit, aki éppen egy frissen beszerzett adaggal tartott hazafelé – a gyanú szerint azért, hogy továbbadja a drogot. A férfinél több előre csomagolt, kábítószergyanús anyag került elő.

A 31 éves feleséget otthonában érték tetten. Miután észlelte a rendőrök érkezését, megpróbálta a WC-n lehúzni a porciózott csomagokat, de nem járt sikerrel. Ruházatából három, a lakásból és a WC csészéből további harminchat csomagot foglaltak le a nyomozók. A gyorsteszt mindegyikről kimutatta, hogy kábítószer.

A házaspárnak hivatalos jövedelme nem volt, megélhetésüket a drogok árusításából fedezték. Több fogyasztó is vallomást tett arról, hogy rendszeresen tőlük vásárolt, és a rendőrség szerint a nyomozás során újabb gyanúsítottak is képbe kerülhetnek. A bűnös párost kihallgatás után őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte.

