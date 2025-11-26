Úgy árulta a füvet a nappaliból, mint egy sarki zöldséges és rengeteget kaszált rajta

Rákospalotán egy komplett drogshopba léptek be a rendőrök, miután a megfigyelt személy lakásába november 11-én bekopogtattak. A hatóságot nem fogadta egyszerű látvány, ugyanis körülbelül 200 gramm zöld, kábítószergyanús növényi törmeléket, alufóliahegyeket és digitális mérleget találtak - írta a Police.hu.

A lefoglalt kábítószer már nem kerül ki az utcára

Fotó: Police.hu

A kábítószer a díler saját tesztje után került értékesítésre

A BRFK nyomozói a házkutatást követően a 35 éves gyanúsítottal drogtesztet is csináltak, amely THC-ra pozitív eredményt mutatott.

A lefoglalt anyag feketepiaci értéke közel 1 millió forint.

Ezt követően a rendőrök előállították a gyanúsítottat a XV. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki. Őrizetbe vételét követően a bíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte.

November végén a kábítószer ügyletekből nem volt hiány, nyíracsádon saját szüleik jelentettek fel egy fiatalembert, miután kiszakította a családi széfet a helyéről és drogra kívánta költeni a belőle ellopott pénzt.