Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ki nem találná, ki ütheti be az utolsó szöget Zelenszkij koporsójába! – lerántjuk a leplet

Érdekes!

Az izraeli titkosszolgálat ellopta a világ legfélelmetesebb vadászgépét

Kaposvár

Könyörtelen volt a kaposvári gyilkos, drogot találtak a szervezetében. Az ügy kapcsán megszólalt Zacher Gábor is – videóval

14 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az emberöléssel vádolt férfi nem menekült el a helyszínről, megvárta a rendőröket, és csak mosolygott. Újabb részletekre derült fény a kaposvári gyilkos ügyében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
KaposvárszerződésesbarátnődrogTHCkésexszakértőkórházgyilkos

Újabb részletekről tájékoztatott a Bors a kaposvári lány halála ügyében. A kaposvári gyilkos könyörtelenül szúrta halálra a volt barátnőjét, akinek a nagybátyját is súlyosan megsebesítette.

kaposvári gyilkos
A kaposvári gyilkos a folyosón a védőügyvédjével beszélget Fotó: Bors

A kaposvári gyilkos kábítószert is fogyasztott

A hivatásos katona nem bírta megemészteni a barátnőjével való szakítást. Az őrvezetői rangban szolgáló férfi az áldozatát az otthonában kereste fel, ahol együtt élt a nagybátyjával.

Heves veszekedés tört ki köztük, melynek a végén a férfi a konyhában magához vett késsel végzett az exbarátnőjével. Volt párjának a nagybátyjára is rátámadt, akit kórházba kellett szállítani.

A gyilkosság részleteit az Origo is megírta. 

Az őrvezető nem menekült el a helyszínről, megvárta a rendőröket. 

A szerződéses katonát november 18-án tartóztatta le a Kaposvári Törvényszék katonai tanácsa. A Bors a folyosón feltett pár kérdést a vádlottnak, aki a védőügyvédje tanácsára a kérdésekre nem válaszolt. A portál úgy tudja, a férfi a bíróságon sem tett vallomást. A későbbiekben a toxikológiai vizsgálatok során az is kiderült, hogy a férfi szervezetében  THC-t találtak, tehát a katona a tette előtt marihuánát fogyasztott, füves cigit szívhatott. A drogoktól általában elveszítik az emberek az önkontrolljukat, ezért a portál megkérdezte a neves toxikológust, Zacher Gábort, hogy a THC-nek mekkora szerepe lehetett a bűntényben.

A szakember kiemelte, a fűtől senki sem lesz gyilkos. Ahogy fogalmazott:

Természetesen vizsgálják, hogy pontosan mennyi anyag volt a feltételezett elkövető szervezetében, de fontos megjegyeznem, hogy biztosan nem drog indukálta agresszióról és gyilkosságról van szó. 

 

Ilyen esetekben a protokoll szerves része, hogy a vádlottat elmeorvosi vizsgálatnak vetik alá. Jelen esetben fontos megemlíteni, hogy a vádlottat a honvédségbe lépése előtt már kivizsgálták, és akkor a szolgálatra alkalmasnak találták. Amennyiben bebizonyosodik a bűnössége, hosszú időre hűvösre teszik. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!