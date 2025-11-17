Fogadjunk, hogy ezt nem tudta a kaposvári gyilkosról

Koszovóban szolgált az a férfi, aki a gyanú szerint szombaton megölte a volt barátnőjét egy kaposvári házban. Nem sokkal azután támadta meg, hogy hazatért a misszióból. A ruháiért ment hozzá, amikor összevesztek. Ezt hallotta meg a nő nagybátyja, aki felszaladt az emeletre, hogy segítsen az unokahúgának. A TV2 Tények információi szerint a kaposvári gyilkossággal gyanúsított férfi éppen a konyhába ment késért, amikor meglátta a középkorú nagbácsit. Ököllel úgy arcon vágta, hogy az legurult a lépcsőn. Két kést tartott a két kezében. Az egyikkel Adrient ölte meg, a másikkal a férfit szúrta meg.

késsel ölt a kaposvári gyilkos (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A támadás következtében a középkorú férfi a nyakán és a fején szenvedett súlyos sérülést, jelenleg őt kórházban ápolják”

– mondta a TV2 Tényeknek Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség sajtószóvivője.

Azt már az áldozat családjától tudták meg a tévések, hogy a férfi vasárnap este sztrókot kapott, azóta küzd az életéért.

Megváltozott a kaposvári gyilkosság gyanúsítottja

A gyilkos nagymamája viszont a tévésektől hallotta először, hogy ki volt az, akit még megszúrt az unokája aznap. Nagymamája szerint a katona nagyon szerette meggyilkolt áldozatát, még wellnesezni is voltak a szakítás előtt. Egy üzenettől viszont éktelen haragra gerjedt és már nem lehetett megállítani.

Ha én tudom, hogy mire készül, nem engedem el. Bármit is csinál, ha engem szúr agyon, azt se bántam volna”

– közölte a nagymama sírva, aki után a férfi édesanyja is elmondta, mit tapasztalt. Úgy látta, fia az utolsó misszió után megváltozott.

Feszült volt, olyan elgondolkodtató, mindig mintha agyalt volna. Gondolom, történt ott kint valami”

– tette hozzá.

A nyomozó ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását, akit több emberen elkövetett emberölési kísérlettel gyanúsítanak. Úgy tudjuk, a késelő még nem tett vallomást.