Civil ruhás nyomozók a kürtőskalács mögött: a hatóságok idén is komolyan veszik a karácsonyi vásár biztonságát

Ahogy közeledik az ünnepi időszak, a karácsonyi vásár már most megtelik kürtőskalács illatú forgataggal, fényárban úszó bódékkal és persze rengeteg, ajándékok után kutató látogatóval. A tömeg azonban mágnesként vonzza a zsebtolvajokat és az alkalmi csalókat. A rendőrség pedig idén is úgy döntött, hogy nem engedi, hogy bárki rossz emléket vigyen haza az ünnepi bevásárlásról, ezért civil bűnügyi állománnyal, egyenruhás járőrökkel és a szükségesnél is több emberrel biztosítják a karácsonyi vásárok nyugalmát, ahogyan azt tavaly is tették.

A karácsonyi vásár a tolvajok egyik közkedvelt terepe

Fotó: Pixabay

A hatóságok ugyanakkor azt üzenik, hogy a legjobb védelem a józan ész, ezért néhány praktikus tanáccsal igyekeznek mindenkit felvértezni. A karácsony előtti online vásárlási lázban különösen fontos odafigyelni arra, kinek és hová utalunk. A rendőrség hangsúlyozza, hogy

csak megbízható, ellenőrzött weboldalról rendeljen bárki és soha ne fizessen előre egy ismeretlen eladónak. Aki teheti, válassza az utánvétet és még jobb, ha személyesen is megnézi, hogy az áhított ajándék valóban azt tudja-e, amit ígérnek róla.

A karácsonyi vásár forgatagában a zsebtolvajok gyakran épp azt a pillanatot használják ki, amikor valaki a sapkát próbálja, a forró csokit keresi vagy éppen a gyerekre figyel. A rendőrség ezért külön kiemeli, hogy a pénztárcát soha ne tartsuk a táska tetején vagy egy könnyen hozzáférhető külső zsebben, és ne mutogassuk, mennyi készpénz van nálunk. A legjobb, ha belső, zárható zsebekben, a testhez közel tartjuk az értékeinket és ajándékvásárlás közben sem hagyjuk őrizetlenül a már beszerzett csomagokat. Még az autóban sem érdemes semmit sem szem előtt hagyni, hiszen akár még az üres táska is elég ahhoz, hogy valaki feltörje a járművet.

A karácsonyi vásár és a tömegközlekedés

A buszokon és villamosokon különösen a fel- és leszállások a kritikus pontok. A táskát érdemes a test előtt tartani, mindig zárva és semmiképp sem hanyagul a hátunkra dobva.

A rendőrség arra kér mindenkit, hogy

ha bármi gyanúsat lát, ne legyen rest azonnal telefonálni a 112-es segélyhívóra, mert a gyors jelzés gyakran az egyetlen módja annak, hogy megelőzzék a nagyobb bajt.

Az online térben elkövetett csalásokkal kapcsolatban pedig a KiberPajzs oldalán találhatók friss tanácsok és könnyen érthető útmutatók, amelyek segítenek eligazodni a digitális bevásárlás sűrűjében.