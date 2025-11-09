Két autó rohant egymásba, egy személyt ki kellett szabadítani a roncsból

Két autó ütközött Lajosmizsénél – írja a Baon.hu. A súlyos karambol következében egy személy beszorult a járműbe, őt a kiérkező tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsból.

Súlyos karambol Lajosmizsénél

Két személyautó ütközött össze Lajosmizse határában, a Berénybenei út és a Boróka utca találkozásánál szombat este. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiemeltek az egyik gépkocsiból. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a hírportál a katasztrófavédelemre hivatkozva.

