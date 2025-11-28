Ez nagyon durva: hatan utaztak a karambolozó kisbuszban

Hírlevél

Kisbusz csapódott egy személyautóval. A karambol során a kisbuszban hat személy utazott, riasztották a kataszrófavédelmet.
Durva baleset történt a 4-es és a 403-as főút találkozásánál – írta meg a Szon.hu.  A karambol során egy kisbusz ütközött egy személyautóval, a kisbuszban hat személy utazott.

karambol
A karambol a 4-esen, kisbusz ütközött hat utassal
Fotó: lllusztráció/Tv2/Bors

Karambol a 4-es főútnál

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál közlése szerint Nyírtura térségében egy kisbusz és egy személygépkocsi hajtott egymásba a 4-es és a 403-as főút találkozásánál. A kisbuszban hatan voltak, a személygépkocsiban csak a sofőr tartózkodott.

A helyszínre a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, de mentő is érkezett a balesethez. A tűzoltók áramtalanították a járműveket, a mentés ideje alatt az érintett szakaszon félpályán engedték haladni a forgalmat.

