Ez nagyon durva: hatan utaztak a karambolozó kisbuszban

Durva baleset történt a 4-es és a 403-as főút találkozásánál – írta meg a Szon.hu. A karambol során egy kisbusz ütközött egy személyautóval, a kisbuszban hat személy utazott.

A karambol a 4-esen, kisbusz ütközött hat utassal

Fotó: lllusztráció/Tv2/Bors

Karambol a 4-es főútnál

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál közlése szerint Nyírtura térségében egy kisbusz és egy személygépkocsi hajtott egymásba a 4-es és a 403-as főút találkozásánál. A kisbuszban hatan voltak, a személygépkocsiban csak a sofőr tartózkodott.

A helyszínre a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, de mentő is érkezett a balesethez. A tűzoltók áramtalanították a járműveket, a mentés ideje alatt az érintett szakaszon félpályán engedték haladni a forgalmat.

Sokkot kapott a vétkes sofőr – videóval

Egy lakóház biztonsági kamerája rögzített egy rendkívül megdöbbentő és megrázó felvételt, amely bepillantást enged a nemrég történt aszódi halálos karambol tragikus pillanataiba. A felvételen látható, ahogy a baleset bekövetkezik. A részletekért kattintson az Origóra!