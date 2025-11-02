Kimondta a szakember: öngyilkos lett Kaszás Nikolett – videó

Közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a 27 évesen eltűnt nő halálának körülményeit. Még mindig várnunk kell a hivatalos válaszokra Kaszás Nikolettel kapcsolatban, pedig valószínűleg sokan már nagyon szeretnék tudni, hogy mi történt, vagyis minek mínősítik a rendőrök a nem hétköznapi halálesetet.

Mindent elkövettek, hogy megtalálják a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolettet

Fotó: Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság/Facebook

Sok téves információ keringett Kaszás Nikolettel kapcsolatban

Egy hónap eltelt már azóta, hogy 500 ember, köztük 300 önkéntes elindult, hogy átfésülje a pilisi erdőt a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett után. Az elképesztő összefogásnak, a mentőkutyás, élőláncos keresésnek pár óra alatt meglett az eredménye. Szeptember 28-án délelőtt egy élőláncban haladó segítő meglátta a földön fekvő fiatal nő "látványos" kabátját. Nem sokkal később bűnügyi technikusok vették birtokukba a területet, ahol a holttestet megtalálták. Már ott helyben, a nő földi maradványai mellett kizárták az idegenkezűséget, vagyis a gyilkosságot a nyomozók.

Ekkora területet kellett átkutatnia 300 önkéntestnek és 200 szakembernek Kaszás Nikolett megtalálása érdekében

Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat/Facebook

Az a helyszín, ahol őt végül a keresésben részt vevő csapatok megtalálták, az is azt súgja, hogy ő önszántából elhagyta a turistautat, és ebből már azért össze lehet rakni, hogy nem is baleset érte, hanem ő döntött így"

– mondta a Ripost! A Trendezői változat Ivettel és Ákossal című új műsorának vendégeként Balázs László, a Pest Vármegyei Kutató–Mentő Szolgálat szolgálatvezetője.

Ezzel gyakorlatilag kimondta, hogy a baleset és az idegenkezűség kizárásával csak egy megoldása marad a rejtélynek: az öngyilkosság.

Ezt a teóriát erősíti az is, hogy olyan üveget találtak mellette, amelybe fagyállót töltöttek. Állítólag az édesapja is ezzel, fagyállóval vetett véget az életének korábban.

A kutató-mentők a rendőrökkel együtt dolgoztak az eltűnése bejelentésétől fogva egészen addig a pillanatig, amíg végül előkerült a holtteste. Már az eltűnése után felvetődött, hogy egy asztali gépről írt üzenet Kaszás Nikolett vagy valaki más az ő nevében, emiatt gondoltak sokan arra, hogy megölték. A szakember azt mondja, egy adatvesztési anomália zavart bele a keresésbe.

Emiatt történhetett az, hogy az üzenet, amit Kaszás Nikolett elküldött, csak hajnalban érkezett meg a barátjához.

