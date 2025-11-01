Kaszás Nikolettet keresték ekkora összefogással, mint most ezt a miskolci asszonyt

Csetényi Németh Éva Ilona 1953. szeptember 17-én született Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyén, Miskolcon. Eltűnését a férje jelentette be a rendőrségen pénteken - írta meg a Boon.hu. A 72 éves asszonyt hatalmas erőkkel keresik, akárcsak Kaszás Nikolettet szeptemberben Pest vármegyében.

Kaszás Nikolettet keresték ekkora összefogással, mint most ezt a miskolci nőt (a kép illusztráció)

Fotó: Miskolczi Roland / Forrás: Facebook/Északi-középhegység vándorai

A férfi azt mondta a rendőröknek, hogy a felesége demenciában szenved és úgy tudja, a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyárnál látták utoljára.

Ez egy erdős és nagy terület, akárcsak a Pilis, ahol Kaszás Nikolett és nem sokkal később egy matematikatanár, Miklovicz András is eltűnt.

A rendőrök tudták, hogy minden perc számít, különösen egy demens betegnél, aki könnyen eltéved, mert nem jól tájékozódik, és így veszélybe kerülhet. Úgy döntöttek, azonnal, még sötétedés előtt keresni kezdik, hogy minél nagyobb területet be tudjanak járni és minél hamarabb meg tudják találni,

de nem jártak sikerrel.

Az eltűnt nő: Csetényi Németh Éva Ilona. Nagy erőkkel keresi a rendőrség.

Fotó: Facebook

Szombat délelőtt már nemcsak a rendőrök próbálták megtalálni, hanem a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat is bekapcsolódott a keresésbe hét mentőkutyával, de mások is segítettek.

A Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete is részt vesz az akcióban, illetve a készenléti rendőrség helikoptere is többször fordult már, sajnos eddig sikertelenül. Minden erőfeszítésünk ellenére a kutatásnak eddig továbbra sincs pozitív eredménye"

– mondta a lapnak Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szombat délután. Nem találják az eltűnt nőt.

