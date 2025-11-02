Még életben lehet az asszony, akit akkora összefogással keresnek, mint Kaszás Nikolettet

A férje szólt a rendőröknek, hogy eltűnt Csetényi Németh Éva Ilona. Ahogy mi is megírtuk, a 72 éves asszonyról annyit tudni, hogy 1953. szeptember 17-én született Miskolcon, demenciában szenved és akkora összefogással próbálják megtalálni, mint a 27 éves korában eltűnt és a Pilisben holtan talált Kaszás Nikolettet. Pénteken már keresték, de nem találták meg, ezért szombaton folytatták az asszony utáni kutatást. Mivel tegnap sem került elő, vasárnap délelőtt is kimentek a rendőrök és civilek oda, ahol utoljára látták: a Csanyik-völgy környékére, a Sanofi fecskendőgyárhoz – írta meg a Boon.hu.

Kaszás Nikolettet keresték ekkora összefogással, mint most ezt a miskolci nőt (a kép illusztráció)

Fotó: Miskolczi Roland / Forrás: Facebook/Északi-középhegység vándorai

Egy erdős, nagy területet kell átfésülniük, akárcsak Kaszás Nikolett és az eltűnt matematikatanár, Miklovicz András esetében.

A szakemberek tisztában vannak vele, hogy minden perc számít, különösen egy nem jól tájékozódó demens embernél, aki akár veszélybe is kerülhet a betegsége miatt. Az asszony fényképét is közzétették a rendőrség oldalán, hátha látja valahol valaki, és tud segíteni a megtalálásában.

Az eltűnt nő: Csetényi Németh Éva Ilona. Nagy erőkkel keresi a rendőrség.

Fotó: Facebook

Szombat délelőtt már nemcsak a rendőrök indultak a nyomába, hanem a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat is bekapcsolódott a keresésbe hét mentőkutyával, és mások is.

A Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete is részt vesz az akcióban, illetve a készenléti rendőrség helikoptere is többször fordult már, sajnos eddig sikertelenül. Minden erőfeszítésünk ellenére a kutatásnak eddig továbbra sincs pozitív eredménye"

– mondta a lapnak Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szombat délután.

Nagyon nagy területeket néztünk át, a feltételezett eltűnés helyszínét és környezetét vizsgáltuk át, a felvezető, illetve levezető utakat. Mivel nem voltak olyan hidegek az éjszakák és esetleg be tud húzódni szélvédett helyekre, van esélye a túlélésre. Feltételezzük azt is, hogy a hölgy vagy turistaútvonalon, vagy kijárt úton közlekedik"

– mondta a Boon.hu–nak Golej Szabolcs, a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat elnöke, hozzátéve: az asszony szeret túrázni a férjével. Akkor sem tettek le erről, amikor beteg lett, és a férfi mindig vele tartott, most viszont valamiért egyedül indult útnak. Ha valóban ott van, ahol utoljára látták, akkor az eltűnt Csetényi Németh Éva Ilona ismerős terepen mozog. Ugyanakkor nem lehet kizárni azt sem, hogy elment valahová.

Mi mindig azt mondjuk, hogy amíg nincs meg az eltűnt, addig mi élőként tartjuk számon. Reménykedünk benne, hogy életben van, mert az is benne lehet esetleg a pakliban, hogy lemehetett a hegyről a műútra. Itt akár felszállhatott egy buszra, majd arról leszállhatott, bármi elképzelhető"

– tette hozzá Golej Szabolcs.