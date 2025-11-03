A Boon.hu vette észre a rendőrség oldalán olvasható információkat Csetényiné Németh Éva Ilonáról. Az asszony október 31-én, 13 óra körül túrázás közben a Bükk hegységben található Flóra forrásnál volt. Ahogy mi is megírtuk, eltűnt. Nem ad magáról életjelet és sehol sem találják. Eltűnését a férje jelentett be a rendőrségen, aki azt is kihangsúlyozta, hogy az asszony nagyon beteg, demenciában szenved. Most már annyian próbálnak a férfinek segíteni, mint Kaszás Nikolett családjának az utolsó napjaiban. Hatalmas az összefogás, mindenki szeretné megtalálni a 72 éves asszonyt.

Csetényiné Németh Éva Ilona, akit annyian keresnek már, mint Kaszás Nikolettet

Fotó: Police.hu

Szombat délelőtt már nemcsak a rendőrök indultak a nyomába, hanem a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat is bekapcsolódott a keresésbe hét mentőkutyával, és mások is.

A Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete is részt vesz az akcióban, illetve a készenléti rendőrség helikoptere is többször fordult már, sajnos eddig sikertelenül. Minden erőfeszítésünk ellenére a kutatásnak eddig továbbra sincs pozitív eredménye"

– mondta a lapnak Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szombat délután.

Nagyon nagy területeket néztünk át, a feltételezett eltűnés helyszínét és környezetét vizsgáltuk át, a felvezető, illetve levezető utakat. Mivel nem voltak olyan hidegek az éjszakák és esetleg be tud húzódni szélvédett helyekre, van esélye a túlélésre. Feltételezzük azt is, hogy a hölgy vagy turistaútvonalon, vagy kijárt úton közlekedik"

– mondta a Boon.hu–nak Golej Szabolcs, a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat elnöke, hozzátéve: az asszony szeret túrázni a férjével. Akkor sem tettek le erről, amikor beteg lett, és a férfi mindig vele tartott, most viszont valamiért egyedül indult útnak. Ha valóban ott van, ahol utoljára látták, akkor az eltűnt Csetényiné Németh Éva Ilona ismerős terepen mozog. Ugyanakkor nem lehet kizárni azt sem, hogy elment valahová.

Mi mindig azt mondjuk, hogy amíg nincs meg az eltűnt, addig mi élőként tartjuk számon. Reménykedünk benne, hogy életben van, mert az is benne lehet esetleg a pakliban, hogy lemehetett a hegyről a műútra. Itt akár felszállhatott egy buszra, majd arról leszállhatott, bármi elképzelhető"

– tette hozzá Golej Szabolcs.