Így halt meg a 19 éves fiatalember a Katalin-bálban

Péntek éjszaka a füleki művelődési központban megtartott Katalin-bálon tragikus haláleset történt – számoltak be a történtekről a város hivatal közösségi oldalán. A Tények.hu megtudta, hogy hogyan történt a megrázó baleset.

Tragikus haláleset történt a füleki Katalin-bálon Fotó: Új Szó

A mélybe zuhant a Katalin-bál fiatal vendége

Információik szerint szerint a 19 éves Zoltán előtt kiszakadt a bálterem ablakának korlátja, ő pedig kizuhant a második emeletről. A fiatalember olyan súlyosan megsérült, hogy nem tudták megmenteni az életét, meghalt. Az ügyben rendőrségi vizsgálat indult.

A város és a városi művelődési központ illetékes munkatársai minden lehetséges módon közreműködnek a tragédia körülményeinek feltárásában"

– írta a városvezetés, hozzátéve, hogy lezárják az épület második emeletén a földig érő ablakokhoz tartozó korlátok előtti területet.

Súlyosan megsérült egy 16 éves fiú, amikor lezuhant Budapesten, a kelenföldi erőmű egyik épületének a tetejéről. A kamasz több métert esett az épület belsejébe. Hogy mit kereset a tetőn, azt megtudhatja, ha ide kattint.