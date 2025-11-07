Ha látja valahol ezt az arcot, azonnal telefonáljon

A Kecskeméti Járásbíróság adott ki elfogatóparancsot a tartási kötelezettség elmulasztásával vádolt, 1987. január 4-én, Kecskeméten született Besenyi Szilvia ellen – írta meg a Baon.hu a nő police.hu oldalon található körözési adatlapja alapján. Azt kérik, segítsen, telefonáljon, mert már mindenhol keresik.

Elfogatóparancs alapján keresik a 38 éves, kecskeméti Besenyi Szilviát

Forrás: Police.hu

"Tartási kötelezettség elmulasztása" bűncselekményt az követ el,

aki a bíró részéről megállapított tartásdíjat szándékosan nem fizeti meg, és ezzel a jogosultat nélkülözésnek teszi ki.

A Kecskeméti Járásbíróság november 6-án rendelte el a nő körözését.

Keresik a rendőrök, ezen számon érheti el őket

Az eljárást a Kecskeméti Rendőrkapitányság folytatja le, hívhatja a rendőrséget, de a bíróságot is.

A bíróság elérhetősége: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 17–19., telefon: 06-76-519-519.

A rendőrkapitányság címe: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14., telefon: 76/484-684.

