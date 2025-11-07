Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Olvasta már?

Orbán Viktor Washingtonba utazott és Melania Trumpot elképesztő megtiszteltetés érte

Sport hírek

Arne Slot nem győzte dicsérni Szoboszlai Dominikot a Manchester City elleni meccs előtt

Besenyi Szilvia

Ha látja valahol ezt az arcot, azonnal telefonáljon

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem fizette meg a bíróságon megállapított tartásdíjat a képen látható nő. Keresik Besenyi Szilviát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Besenyi SzilviakeresikKecskemétKecskeméti JárásbíróságkörözésrendőrségKecskeméti Rendőrkapitányság

A Kecskeméti Járásbíróság adott ki elfogatóparancsot a tartási kötelezettség elmulasztásával vádolt, 1987. január 4-én, Kecskeméten született Besenyi Szilvia ellen – írta meg a Baon.hu a nő police.hu oldalon található körözési adatlapja alapján. Azt kérik, segítsen, telefonáljon, mert már mindenhol keresik.

Elfogatóparancs alapján keresik a 38 éves, kecskeméti Besenyi Szilviát
Elfogatóparancs alapján keresik a 38 éves, kecskeméti Besenyi Szilviát
Forrás: Police.hu

"Tartási kötelezettség elmulasztása" bűncselekményt az követ el, 

aki a bíró részéről megállapított tartásdíjat szándékosan nem fizeti meg, és ezzel a jogosultat nélkülözésnek teszi ki. 

A Kecskeméti Járásbíróság november 6-án rendelte el a nő körözését. 

Keresik a rendőrök, ezen számon érheti el őket

Az eljárást a Kecskeméti Rendőrkapitányság folytatja le, hívhatja a rendőrséget, de a bíróságot is.

  • A bíróság elérhetősége: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 17–19., telefon: 06-76-519-519.
  • A rendőrkapitányság címe: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14., telefon: 76/484-684.

Amíg a kecskeméti rendőrök ezt a nő keresik, a román határon túl, Erdélyben mindenki a rejtélyes körülmények között meghalt, magyar származású Ștefania Szabóról beszél. Most például arról, milyen megható volt, ahogy a kollégái búcsúztak tőle, amikor elhaladt előttük a doktornő koporsóját szállító halottaskocsi. Erről ide kattintva olvashat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!