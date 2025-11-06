,,Most meghalsz!" – szerelem okozhatta volna a vesztét az anyának

Egy szakítás után nem tudta elfogadni a nemleges választ az a férfi, aki késsel támadt volt élettársára, mert az nem akart visszatérni hozzá. A brutális támadásnak a nő kisfia és egy másik gyermek is szemtanúja volt – áll az Ügyészség oldalán.

Késsel támadt volt élettársára, a nő és gyermeke is megsérült

Nem bírta elviselni a visszautasítást, ezért késsel támadt

A Pécsi Törvényszék tájékoztatása szerint a vádlott és a sértett korábban fél éven át éltek együtt, de a nő megelégelte élettársa agresszív viselkedését és a közös otthonból kisfiával együtt elköltözött egy barátnőjéhez. Néhány héttel később a férfi ismét próbálta helyrehozni a kapcsolatot, de a nő visszautasította.

A férfi ekkor elvesztette az önuralmát és konyhakést ragadott, majd „Most meghalsz!” kiáltással a nőre támadt. A dulakodás során a nő súlyosan megsérült, a férfi pedig a segítségére siető, 15 éves fiút is megszúrta. Mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek, de túléltek.

A bíróság a férfit emberölés kísérletében mondta ki bűnösnek, és 13 év szabadságvesztésre, valamint 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ügyész súlyosítást, a védő enyhítést kért, így az ítélet egyelőre nem jogerős.

