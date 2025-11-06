Egy nap sem kellett: elfogták a budapesti késelőt

A rendőrök elfogták azt a férfit, aki késsel támadt élettársára a fővárosban. A férfi az utcán többször megszúrta a nőt, ezt követően pedig elmenekült – olvasható a Police.hu oldalán.

A rendőrök elfogták a budapesti késes támadót

Fotó: Adobe Stock / illusztráció

A leszúrt nőt a mentők kórházba szállították. A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói az eset után hajtóvadászatot indítottak a támadó után, aminek eredményeként november 6-án délben, a IV. kerületben elfogták az 58 éves D. Lászlót. A férfit előállították, elszámoltatása jelenleg is folyamatban van. Az ügyben a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett kísérletének gyanúja miatt folytat nyomozást.

Egy férfi dühében rontott rá volt élettársára, mert a nő nem akarta újrakezdeni kapcsolatukat. A kezében lévő kés végül csaknem halálos fegyverré vált.