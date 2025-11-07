Késes férfi mászott be egy XV. kerületi óvodába, a helyszínre sietett a TEK

A Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2025. november 7-én, délelőtt érkezett a bejelentés: egy XV. kerületi óvodába udvarára bement egy késsel felfegyverkezett férfi. A bejelentés nyomán a BRFK azonnal értesítette a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeit, és megkezdték a férfi felkutatását – adta hírül a Police.hu.

Késsel felfegyverzett férfi mászott be az óvoda udvarára, a TEK kommandósai mindenkit biztonságba helyeztek

Késsel az óvodában

Úgy tűnik, hogy incidens során senki sem sérült meg, a kiérkező TEK-esek azonnal intézkedtek az óvodában lévő 58 gyermek és 13 felnőtt kimenekítéséről, akiket egy közeli templomba kísértek át.

A gyermekek kimentéséről egy videó is felkerült a rendőrség Youtube-csatornájára:

A rendőrök felismerték a férfit, és kora délután megkezdték a keresését. Az elkövetőt végül megtalálták, a TEK tárgyalója felvette vele a kapcsolatot. A férfi együttműködővé vált, és letette a nála levő kést. A 41 éves gyanúsítottat a műveleti egységek megbilincselték, majd átadták a rendőröknek. Elszámoltatása folyamatban van.

