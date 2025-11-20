Amikor egy vita drámai fordulatot vesz: majdnem megtörtént a tragédia

Dombóváron a 26 éves férfinak életveszélyes sérülést okozott egy késsel a saját nagybátyja júniusban – tájékoztatott a Teol.hu.

Késsel szúrta meg életveszélyesen saját unokaöccsét egy családi vita után a nagybácsi

Fotó: Police.hu

Késelésbe fajult a családi perpatvar

A vádirat szerint az italozó életmódot folytató férfi régóta feszült viszonyban állt családtagjaival. Egy korábbi konfliktus miatt júniusban szóváltásba keveredett egyik testvérének fiával, a 26 éves sértettel.

A vita során az erősen ittas nagybácsi egy 20 centiméteres szakácskést ragadott, majd egyetlen mozdulattal a sértett hasába szúrta.

A támadás teljesen váratlanul érte az áldozatot, aki így nem tudta elhárítani a szúrást. A súlyos sérülést szenvedett férfi még arra volt képes, hogy a pólójával elszorítsa a sebet, majd az utcára menekült és telefonon segítséget kért. Később életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

A főügyészség a férfit életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolja, ami 2–8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A terheltet korábban lopás miatt már jogerősen elmarasztalták, jelenleg is letartóztatásban van. Az ügyészség börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott ellene a Szekszárdi Törvényszéknél.

