Mint arról beszámoltunk, egy férfi pénteken délelőtt késsel a kezében bemászott egy XV. kerületi óvoda udvarára. A rendőrség hamar a helyszínen volt, és riasztották a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeit is.

A 41 éves elkövető késsel a kezében ült egy XV. kerületi óvoda udvarán

Fotó: Youtube.com/PoliceHungary

Késsel az óvodában

A gyerekeket hamar kimenekítették a helyszínről egy közeli templomba. Addig az elkövető az óvodaudvaron ült és a TEK tárgyalójával beszélt. A szakember végül rábírta a férfit, hogy adja meg magát.

A rendőrség közleményében kiemelte: a gyermekek nem voltak veszélyben. A 41 éves gyanúsítottat a műveleti egységek megbilincselték, majd átadták a rendőröknek. Elszámoltatása folyamatban van.