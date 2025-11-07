Elképesztő felvételt tett közzé a TEK. A videón az látszik, ahogy a XV. kerületi óvodába késsel bemászó férfi az intézmény udvarán ül, miközben a TEK tárgyalójával beszélget. A kommandósok ujja a ravaszon volt, ám végül sikerült erőszak nélkül elfogni a férfit.
Mint arról beszámoltunk, egy férfi pénteken délelőtt késsel a kezében bemászott egy XV. kerületi óvoda udvarára. A rendőrség hamar a helyszínen volt, és riasztották a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeit is.
Késsel az óvodában
A gyerekeket hamar kimenekítették a helyszínről egy közeli templomba. Addig az elkövető az óvodaudvaron ült és a TEK tárgyalójával beszélt. A szakember végül rábírta a férfit, hogy adja meg magát.
A rendőrség közleményében kiemelte: a gyermekek nem voltak veszélyben. A 41 éves gyanúsítottat a műveleti egységek megbilincselték, majd átadták a rendőröknek. Elszámoltatása folyamatban van.
