Rossz helyre hívták a mentőt, a megkéselt haldokló javította ki

A Nyíregyházi Törvényszéken hétfőn játszották le azt a segélyhívást, amely tavaly április 15-én futott be Demecserből: „A férjemet véletlenül leszúrtam, jöjjenek gyorsan.” A hangfelvételen a háttérben gyereksírás hallatszott, miközben B-né B. R. bejelentő megpróbált segítséget kérni a férje számára, aki a helyszínen meghalt a végzetes késelés következtében. Az asszonnyal szemben emberölés és kiskorú veszélyeztetése a vád – írta a Szon.hu.

Egy férfi késelés áldozata lett, amikor meg akarta verni a feleségét

Fotó: KM-archív

Késeléssel védekezett férje ellen

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádirata szerint B-né B. R. és a férje megromlott kapcsolata folyamatos veszekedésekkel járt. Tavaly április 15-én késő este a vita elfajult, az asszony egy húsz centiméteres pengéjű kést vett magához, amivel egyszer, közepes erővel megszúrta a férje mellkasát.

A szúrás kritikus sérülést okozott: megsértette a bal tüdőverőérágat és elvágta a bordák közötti izmot, ami B. Z. életébe került. A nő azonnal hívta a mentőket, és megpróbálta elállítani a vérzést, de a szakemberek erőfeszítései ellenére sem tudták megmenteni a férfit. A tragédiát a pár kiskorú gyermekei is végignézték.

Korábban kezdődött a bántalmazás

A házaspár problémái a férfi korábbi élettársával való kapcsolata és a feleség állítólagos megcsalásával kapcsolatos gyanúsítások miatt kezdődtek. Z. emiatt rendszeresen bántalmazta a nőt: nemcsak verte, de az arcán nyomott el cigarettacsikket és többször megerőszakolta.

A végzetes napon, április 15-én a férfi, bár korábban elpakolta ruháit, hogy elköltözik, mégis visszatért. Este veszekedés közben megütötte az asszonyt, mire a nő a konyhában kést ragadott, hogy elijessze őt. A dulakodás során a kés megakadt valamiben. A nő a rémületben rossz címet mondva hívta a mentőket, de földön fekvő férfi kijavította, miközben ágyneművel próbálta csillapítani a vérzést.

A végjáték

A rendőrök gyorsan a helyszínre értek, ahol a konyhában nagy mennyiségű vért találtak, a hálószobában fekvő férfi pedig eszméleténél volt, de már nem kommunikált. Bár a mentők azonnal megkezdték az ellátást, a légzése leállt, és az újraélesztés nem vezetett eredményre.