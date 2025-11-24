Rossz helyre hívták a mentőt, a megkéselt haldokló javította ki

A Nyíregyházi Törvényszéken hétfőn játszották le azt a segélyhívást, amely tavaly április 15-én futott be Demecserből: „A férjemet véletlenül leszúrtam, jöjjenek gyorsan.” A hangfelvételen a háttérben gyereksírás hallatszott, miközben B-né B. R. bejelentő megpróbált segítséget kérni a férje számára, aki a helyszínen meghalt a végzetes késelés következtében. Az asszonnyal szemben emberölés és kiskorú veszélyeztetése a vád – írta a Szon.hu.
Késeléssel védekezett férje ellen
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádirata szerint B-né B. R. és a férje megromlott kapcsolata folyamatos veszekedésekkel járt. Tavaly április 15-én késő este a vita elfajult, az asszony egy húsz centiméteres pengéjű kést vett magához, amivel egyszer, közepes erővel megszúrta a férje mellkasát.
A szúrás kritikus sérülést okozott: megsértette a bal tüdőverőérágat és elvágta a bordák közötti izmot, ami B. Z. életébe került. A nő azonnal hívta a mentőket, és megpróbálta elállítani a vérzést, de a szakemberek erőfeszítései ellenére sem tudták megmenteni a férfit. A tragédiát a pár kiskorú gyermekei is végignézték.
Korábban kezdődött a bántalmazás
A házaspár problémái a férfi korábbi élettársával való kapcsolata és a feleség állítólagos megcsalásával kapcsolatos gyanúsítások miatt kezdődtek. Z. emiatt rendszeresen bántalmazta a nőt: nemcsak verte, de az arcán nyomott el cigarettacsikket és többször megerőszakolta.
A végzetes napon, április 15-én a férfi, bár korábban elpakolta ruháit, hogy elköltözik, mégis visszatért. Este veszekedés közben megütötte az asszonyt, mire a nő a konyhában kést ragadott, hogy elijessze őt. A dulakodás során a kés megakadt valamiben. A nő a rémületben rossz címet mondva hívta a mentőket, de földön fekvő férfi kijavította, miközben ágyneművel próbálta csillapítani a vérzést.
A végjáték
A rendőrök gyorsan a helyszínre értek, ahol a konyhában nagy mennyiségű vért találtak, a hálószobában fekvő férfi pedig eszméleténél volt, de már nem kommunikált. Bár a mentők azonnal megkezdték az ellátást, a légzése leállt, és az újraélesztés nem vezetett eredményre.
A hétfői tárgyaláson B-né B. R. sírva hallgatta végig a segélyhívást, és nem akarta megnézni a halott férjéről készült fotókat. Alig hallhatóan beszélt a férje által elkövetett rendszeres bántalmazásokról, az erőszakról, és arról, hogy korábban 30 darab nyugtatóval próbálta csillapítani a fájdalmát: „Nem akartam öngyilkos lenni, csak nem akartam már érezni a fájdalmat” – mondta.
A nővel szembeni eljárásban az ügyészség a következő minősítésekkel és indítvánnyal élt:
- A nyomozás tavaly áprilisban halált okozó testi sértés miatt indult.
- Később a vád emberölésre módosult.
- Az asszonyt emellett kiskorú veszélyeztetésével is vádolják.
- A főügyészség beismerés esetén 10 év szabadságvesztés kiszabását indítványozta.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
