Dráma Békéscsabán: késelés áldozata lett a híres küzdősportedző

Hazánk egyik legismertebb küzdősportedzője, Szabó Sándor egy érdi férfi áldozata lett a békéscsabai hotelnél történt késelés során 2023 nyarán. A megrázó tragédiában a sportember a nagyfokú vérveszteség következtében hunyt el, amit a márciusi tárgyaláson az orvosszakértő is megerősített – írja a Beol.hu.

Fordulat a békéscsabai hotelnél történt késelés kapcsán

Fotó: Beol.hu

Döbbenetes, amit az orvos mondott a késelésről

A sürgősségi osztály orvosa a vizsgálattal kapcsolatban elmondta, hogy a sértetten lévő sebek olyan benyomást keltettek, mintha kimosták volna őket, ugyanis nem találtak egyetlen vörösvértestet sem, rászáradt vér sem látszott a bőrön, és a keringés hiánya miatt vért sem tudtak venni tőle. Az igazságügyi szakértő megerősítette a békéscsabai orvos megállapításait, hangsúlyozva, hogy a halál oka öt szúrt és két metszett sérülésből eredő heveny vérveszteség volt.

A kiérkező mentőtiszt beszámolója szerint gyorsan a helyszínre értek, és ekkor még érezhető volt a sérült pulzusa. A férfi még annyit tudott nagy nehézségek árán mondani, hogy:

Meghalok, nem kapok levegőt.”

Több százan emlékeztek meg Szabó Sándorról

Fotó: Beol.hu

Nem számított senki arra, ami a tárgyaláson történt

Ezek alapján a főügyészség nyolc év börtönben letöltendő szabadságvesztést kért az elsőrendű vádlott férfira, továbbá nyolc év közügyektől való eltiltást, míg az emberöléssel kapcsolatos bűntettével vádolt másodrendű vádlott esetében egy év szabadságvesztés kiszabását indítványozták.

A Gyulai Törvényszék csütörtöki tárgyalása a váratlan hiányzások miatt érdemi munka nélkül zárult, és végül halasztani kellett.

A másodrendű vádlottal szemben a bíróság elfogatóparancsot bocsátott ki, mivel az illető ismét nem jelent meg a tárgyalóteremben. Holléte ismeretlen a bíróság előtt. Továbbá az elsőrendű vádlott védelmét sem tudták biztosítani, ugyanis sem a vezető védő, sem a helyettesítésre kijelölt ügyvéd nem volt jelen.

Egy újabb, megrendítő gyilkosság tartja lázban az országot: egy fiatal lányt találtak holtan a saját lakásában. Az elkövetőt elfogták, az esetről bővebben az Origo.hu oldalán olvashatnak.