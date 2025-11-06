Újabb részletek a Teleki téri késelésről

Szerda este rendőrök lepték el a VIII. kerület egyik forgalmas részét, a Teleki teret és környékét, miután késelés történt. A Bauer Sándor utcát teljesen lezárták, míg a Népszínház utcánál helyszíneltek – számolt be róla a Borsonline.hu.

A Teleki tér szerda esti helyszínelése, ahol késelés történt

Fotó: Bors

Késelés a Teleki téren

A helyszínen több véres zsebkendőt találtak az úttesten, valamint a rendőrök egy véres kabátot és egy teljesen véráztatta felsőruházatot vizsgáltak meg. A Bors információi szerint egy férfi összeveszett élettársával az utcán, majd több alkalommal megszúrta a nőt. Az 58 év körüli D. László a támadás után elmenekült, magára hagyva a nőt, akit a mentősök kórházba szállítottak, és jelenleg is vizsgálják.

Én úgy tudom, hogy az utcán összeveszett egy férfi és az élettársa. Elfajult a vita, amiből az lett, hogy a férfi kést rántott és több alkalommal megszúrta a nőt, úgy hallottam, hogy a nyakát is eltalálta”

– mondta el a Borsnak egy helyi lakos.

A rendőrség ezután hajtóvadászatot indított az 58 éves D. László ellen, és kevesebb, mint egy nap alatt a nyomára is bukkantak. November 6-án délben Újpesten fogták el. Az ügyben életveszélyt okozó testi sértés miatt indult eljárás.