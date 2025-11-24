Vasvilla és kés a kézben: fényes nappal támadt haragosa anyjára

Vádat emelt a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt, miután az elkövető 2024 júliusában Esztergomban késsel és vasvillával támadt rá haragosa édesanyjára.

Vasvillával és késsel támadt haragosa édesanyjára az esztergomi férfi

Fotó: Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

Késsel és vasvillával okozott életveszélyes sérülést

A vádirat szerint a férfi 2024. július 22-én délelőtt találkozott a haragosával az esztergomi otthona előtt. Az dühbe gurult férfi távozóban lévő ismerőse után nem sokkal látta, hogy a haragosa édesanyja az utcán sétál unokájával, egy 7 éves kislánnyal. Ekkor a férfi vasvillát és kést ragadott, és a háza elé ment, majd rátámadt az asszonyra.

A nő a védekezés során ellökte a vasvillát, de a férfi a késsel megszúrta az asszony hónalját. A szúrás következtében a nő nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, a bántalmazás azonban alkalmas lett volna életveszélyes sérülés okozására is.

A férfi a támadás után visszaszaladt otthonába. Az ügyészség a vádiratában börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta, valamint a támadáshoz használt eszközök – a kés és a vasvilla – elkobzását kérte a Tatabányai Törvényszéktől.

