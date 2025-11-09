Szívfacsaró részleteket osztottak meg dr. Kett Antónia holttestének megtalálásáról

Az Origo több cikkben is foglakozott a napokban nyomtalanul elűnt szekszárdi főorvosnő esetével. A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház elismert fül-orr-gégész szakorvosa november 3-án átesett egy gerincműtéten a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikáján, ám onnan rejtélyes körülmények között eltűnt, és többé nem adott életjelet magáról. A 62 éves dr. Kett Antóniát a rendőrség, a mentőcsapatok és a civilek közösen, nagy erőkkel keresték, azonban szombaton délután a felkutatása tragikus fordulatot vett: Szegeden, a kórház közelében, egy garázssor mögötti elhanyagolt, szemetes területen megtalálták a doktornő holttestét.
Gyuris Norbert, a keresést koordináló D.O.R.T. Speciális Mentők elnöke arról tájékoztatta a Délmagyar.hu-t, hogy a családtagok kértek tőlük segítséget, ők pedig azonnal mozgósították a csapatot. Péntek éjszaka érkeztek meg Szegedre, ahol előbb a kórház területén kezdték meg a keresést, majd kutyás egységgel, drónnal és terepmotorokkal pásztázták végig a Tisza-partot és a környező területeket.
Így találták meg dr. Kett Antónia holttestét
Azt már a Teol.hu tudta meg, hogy a keresők a helyszínre érkezve a kórház biztonsági szolgálatával együttműködve először a kamerafelvételeket elemezték, hogy pontosan meghatározhassák a keresés kiindulópontját. Ez alapján a kutyás egység hamar nyomra bukkant, a kutya „határozott jelet adott” a kórház területén. A nyom egészen a patológia épületének sarkáig vezette őket, azonban éjszaka nem tudtak bejutni az épületbe, így a kutatás ezen a ponton ideiglenesen megszakadt.
Hátborzongató helyen bukkantak a doktornő élettelen testére
Másnap a keresőcsapatok a kórházon kívüli erdős, elhagyatott területen folytatták a kutatást. Emberi erővel vizsgálták át a „szellemvárosra” emlékeztető romos, részben használaton kívüli épületekkel, sűrű bozóttal és nehezen járható tereppel nehezített helyszínt. Habár annak minden zugát átfésülték, sőt, a Tisza-part elérhető szakaszát is átvizsgálták, mégsem bukkantak az eltűnt doktornőre. Dr. Kett Antónia élettelen testére végül szombat délután a K9 Kutyás Egység tagjai találták a patológia épületének túloldalán lévő garázssornál.
A Csongrád-Csanád vármegyei hírportál munkatársai vasárnap ellátogattak a helyszínre, és egy szemtanúval is sikerült beszélniük.
Hátborzongató érzés kerített hatalmába, amikor megérkeztünk a helyszínre. A környék bűze és elhanyagoltsága csak fokozta azt a nyomasztó tudatot, hogy éppen ott állunk, ahol szombat délután megtalálták a szekszárdi főorvosnő holttestét. Eldobott orvosi gumikesztyűt és elvágott „police szalag” árulkodott arról, hogy tragédia történt ebben a szellemjárta erdőben"
– fogalmaztak. Az újságírók beszéltek egy férfivel is, aki a mentés és a megtalálás szinte teljes folyamatának szemtanúja volt. Elmondta, hogy a saját szemével láthatta volna a holttestet, ám az emberség és a lelki békéje megőrzése érdekében nem akarta megnézni, inkább félreállt. Az ő garázsa is ezen a garázssoron található, nem kizárt, hogy éppen az ő ingatlana mögött feküdt a holttest. A rendőrségi kordonjelző szalagot csak ma reggel vágta le.
A helyszínen készült képgalériát megtekintheti ide kattintva.