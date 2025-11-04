Térfigyelő kamerák látták utoljára az eltűnt édesapát, Sebők Zoltánt

A rendőrséggel közösen átnézett térfigyelő kamerafelvételek alapján a család pontosította, hogy az eltűnt férfi fehér Adidas cipőt, fekete tréningnadrágot, piros melegítőfelsőt, fekete kabátot és fekete baseball sapkát viselt. A nyakában egy jegygyűrű lógott bőrnyakláncon – írta a Feol.hu.

Eltűnt Sebők Zoltán

Fotó: A család

A felvételből sok minden kiderült az eltűnt apáról

A kameraképeken az is látszik, hogy a férfi a ligetsori otthonukból indult el, balra fordult a Kereszttöltés úton, ott átment a túloldalra, és a Gaja-patak mentén folytatta az útját.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ha Sebők Zoltán eltűnésével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot, vagy tárcsázzák a +36 70 549 2855, +36 70 501 6148-as telefonszámot.

