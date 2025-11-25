Gyomorforgató, amit ez a férfi tett a szomszéd kislánnyal

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki a gyanú szerint szexuális visszaélést követett el egy tizennegyedik életévét be nem töltött kiskorú lánnyal, aki a szomszédjában élt – áll az Ügyészség.hu oldalán.

Kiskorú lánnyal alakított ki bizalmi kapcsolatot, hogy szexuális tevékenységet végezhessen vele

Fotó: Shutterstock/illusztráció

Pontosan tudta, hogy kiskorú a gyerek

A vádirat szerint a férfi májusban ismerkedett meg a lánnyal, aki az édesanyjával élt egy társasházban. A férfi és a gyerek napi rendszerességgel találkozott, baráti kapcsolat alakult ki közöttük, a férfi a kislány bizalmába férkőzött. A gyanú szerint a férfi a kialakított kapcsolatot arra használta fel, hogy egyedül találkozzon a gyerekkel, és bűncselekményt követhessen el.

Május végén a férfi megkérte a gyereket, hogy ha az édesanyja elaludt, menjen át hozzá beszélgetni. A kislány elfogadta a meghívást, és átment a férfi lakásába, aki tisztában volt vele, hogy kiszemelt áldozata még nem töltötte be a tizennegyedik életévét. A találkozó során azonnal levetkőztette, az ágyra fektette és megerőszakolta.

Az ügyészség a büntetett előéletű, már letartóztatott bűnözővel szemben börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott, továbbá végleges tilalmat javasolt minden olyan foglalkozás vagy tevékenység gyakorlására, amelynek során gyerekekkel kerülne kapcsolatba. Az ügyészek azt kérik, hogy a férfit ne lehessen feltételesen szabadságra bocsátani.

