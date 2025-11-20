Nyolc hónapos kismamát gázoltak el a zebrán – szemtanúkat keres a rendőrség

Rettenetes baleset történt november 17-én Pécsen, a Hunyadi utcában. Az alagútnál lévő zebránál elgázoltak egy nyolcadik hónapjában járó kismamát. A Bama.hu információi szerint a nő súlyos állapotban került kórházba, majd császármetszést hajtottak végre rajta, hogy megmentsék a babát, aki jelenleg lélegeztetőgépen van.

A zebránál gázolták el a nyolcadik hónapjában járó kismamát Fotó: Pexels.com

Jelentkezzen, aki látta, hogyan ütötték el a kismamát!

A rendőrség azt kéri, aki szemtanúja volt a balesetnek, vagy bármilyen információval rendelkezik a történtekről, az jelentkezzen a hatóságoknál.

A Baranya vármegyei hírportál az esettel kapcsolatban megkereste az Országos Mentőszolgálatot és a rendőrséget is, választ azonban egyelőre nem kaptak.

Egy héttel korábban Baján gázoltak halálra egy nőt a zebrán. A mentők közel egy órán át küzdöttek az életéért, a szerencsétlenül járt nő azonban végül a helyszínen elhunyt.