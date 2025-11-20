Kiderült, hogy ki gázolta el a pécsi kismamát – a férfit már ki is hallgatták

Az Origo is beszámolt róla, hogy november 17-én este Pécsen, a Hunyadi utcában a zebránál elgázoltak egy, a várandóssága nyolcadik hónapjában járó kismamát. A nőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, a kisbabát császármetszéssel segítették a világra. Úgy tudni, hogy azóta is lélegeztetőgépen van. A Bama.hu most megtudta, hogy kihallgatták a kismamát elgázoló autóst.

Egy fehér-fekete Smarttal gázolták el a várandós kismamát a zebrán Fotó: illusztráció/Pexels.com

Egy férfi gázolta el a várandós kismamát Pécsen

A Baranya vármegyei hírportált arról tájékoztatták, hogy a Pécsi Rendőrkapitányság közúti közlekedési baleset gondatlan okozása vétségének gyanúja miatt folytat nyomozást.

A rendőrség közlése szerint egy fehér, fekete motorháztetővel és tetővel rendelkező Smart személygépkocsi ütötte el a kismamát a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen. A balesetet okozó férfit a rendőrök azonosították és gyanúsítottként kihallgatták.

Továbbra is szemtanúkat keresnek

A hatóság kéri mindazokat, akik látták az esetet, és érdemleges információval rendelkeznek, hogy akár névtelenül is tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes számán, a 112-es segélyhívón, vagy személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.