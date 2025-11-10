Kokain, THC, amfetamin is volt a budapesti szórakozóhelyen bulizók vérében

November 8-án, 0 óra 55 perckor csaptak le a budapesti rendőrök az V. kerület egyik ismert szórakozóhelyén – a Blikk információi szerint a Zrínyi utcai Dojo Boutique Clubban – bulizókra és dolgozókra. Kiderült, hogy többen is drogoztak ezen az éjszakán: kokain, THC és amfetamin is volt a szervezetükben.

Fotó: Police.hu

Nem találomra választották ki a razzia helyét a rendőrök. A BRFK szóvivője, Fülöp Gergely rendőr alezredes hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, több lakossági bejelentés érkezett kábítószer-fogyasztás, illetve kábítószer-birtoklás miatt a szórakozóhellyel kapcsolatban. Emellett egy folyamatban lévő kábítószer-kereskedelmi ügyben indított nyomozás szálai is oda vezették őket.

Korábban egy embert már őrizetbe vettek és lefoglaltak 5 kg drogot, aminek a fekete piaci értéke körülbelül 55 millió forint.

A razzia során 211 embert igazoltattak. Mindenkit megmotoztak, majd orvosi vizsgálatnak vetették alá őket. Akinél a klinikai tünetek azt mutatták, hogy bódult állapotba került valamilyen szertől, azt vizeletmintavételre vitték a BRFK Gyorskocsi utcai objektumába – mondta a sajtótájékoztatón Simó Szilveszter százados, a BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztály megbízott vezetője.

A gyorstesztek közül 49 adott értékelhető eredményt, végül 16 emberrel szemben indult eljárás kábítószer birtoklása miatt.

Tizenegy embernél kokaint, kettőnél THC-t, egynél amfetamint, egy drogosnál kokaint és THC-t tartalmazó anyagot, egy másiknál pedig többféle szert (kokain, THC, amfetamin) is kimutattak.

budapesti rendőrök akcióban

forrás: Police.hu

A gyanúsítottak között három nő és tizenhárom férfi, köztük két török, egy spanyol, egy izraeli és tizenkét magyar állampolgár van.

A tánctéren és a pultok előtt 14 kicsi, simítózáras nejlonzacskót találtak kábítószergyanús fehér porral vagy annak maradványával. A helyszíni vizsgálat kimutatta, hogy ezek a tasakok „kokain típusú” anyagmaradványokat tartalmaznak. Ezzel kapcsolatban ismeretlen tettes ellen indult eljárás kábítószer-kereskedelem gyanújával. A rendőrök hozzátették, az akció célja a szórakozóhelyek környékén zajló kábítószer-fogyasztás és kábítószer-kereskedelem visszaszorítása volt. Hasonló ellenőrzésekre továbbra is lehet számítani a fővárosban.