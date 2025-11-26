Undorító, amit ebben a megyei kórházban művelnek

A nyomozás jelenlegi állása szerint a Szatmárnémeti Megyei Sürgősségi Kórház több orvosa és asszisztense is érintett az ügyben. Ők pénzért cserébe adtak ki olyan egészségügyi dokumentumokat, amelyek alapján emberek jogtalanul juthattak rokkantsági nyugdíjhoz, illetve személyi asszisztens foglalkoztatása után járó pénzbeli támogatáshoz a Maszol.ro információi szerint.

A rendőrség vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása és okirathamisítás miatt indított nyomozást az ügyben.

A Szatmár Megyei Törvényszéki Ügyészség közleménye szerint eddig 19 helyszínen tartottak házkutatást, és több száz bizonyítékot foglaltak le.

Forintot is találtak a kórház dolgozóinál

A hatóságok eddigi adatai alapján a gyanúsítottak a dokumentumokért 2500 lej és 2500 euró, vagyis átszámítva, körülbelül 187 ezer és 960 ezer forint közötti összegeket kaptak és közvetítőn keresztül intézték az ügyeket.

A papírokban az állt, hogy az érintettek orvosi vizsgálaton vettek részt, illetve olyan egészségügyi problémákkal küzdenek, amelyek indokolják az ellátást. Ezek egyik esetben sem feleltek meg a valóságnak.

A házkutatások során számos egészségügyi iratot, igazolást és adminisztratív dokumentumot, de eurót, lejt és forintot is lefoglaltak. A közvetítőt őrizetbe vették, és indítványozták az előzetes letartóztatását. Az ügyészség hangsúlyozta: a nyomozás korai szakaszban van, további gyanúsítások és kihallgatások várhatók.

