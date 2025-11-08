Hírlevél

Nem kell börtönbe mennie a férfinek, aki szemen szúrta az ápolóját

Felmentették azt a féfit, aki kanállal támadt rá egy ápolóra Kaposváron. A beteg tévképzetei miatt került kórházba.
A Kaposvári Törvényszék jogerősen felmentette azt a 40 éves férfit, aki idén februárban egy kanállal szemen szúrta az egyik ápolót a kaposvári kórház pszichiátriai osztályán. A bíróság döntése értelmében a férfi kóros elmeállapota kizárta a büntethetőségét, ezért rendeltek számára kényszergyógykezelést – közölte pénteken a Tények.hu.

A brutális támadás a kaposvári kórház pszichiátriai osztályán történt
Téveszméi miatt került kórházba

A vádirat szerint február 25-én Komáromból Kaposvárra utazott, mert téveszméi hatására úgy gondolta, parancsot kapott arra, hogy ,,rendet tegyen" a városban. Zavart viselkedése miatt a rendőrök a Kaposi Mór Oktató Kórház pszichiátriai osztályára vitték, ahol agresszíven viselkedett, ezért ágyhoz rögzítették. A férfi eltépte az egyik hevedert, kiszabadította kezét, és az ágy fémkeretével hadonászni kezdett. 

Amikor az ápoló megpróbálta megfékezni, a férfi nagyon erősen a jobb szemébe szúrt egy fém evőkanalat. Az áldozat a támadás után is próbálta lefogni a férfit. Végül meg kellett műteni, mert életveszélyes sérülése lett.

A férfit közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével vádolták. A bíróság az igazságügyi elmeorvosi szakvélemény alapján állapította meg, hogy a vádlott kóros elmeállapota miatt nem volt beszámítható. Az ítéletet a vád és a védelem is tudomásul vette, így az jogerős.

 

