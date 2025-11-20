Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség a Fradi korábbi játékosa ellen

Körözést adott ki a Pécsi Rendőrkapitányság a Ferencváros egykori légiósával szemben garázdaság miatt – írta meg a Borsonline.hu. A kameruni származású Edouard Ndjodo korábban több alkalommal is szembekerült a törvénnyel. A most 40 éves futballista a 2005/2006-os szezonban érkezett Magyarországra, majd játszott többek között Tatabányán, a Budapest Honvédban, valamint a Fradiban is.

Elfogatóparancs alapján körözést adott ki a rendőrség Edouard Ndjodo ellen Fotó: Police.hu

Számtalan balhé fűződik a körözés alatt álló Ndjodo nevéhez

A kameruni légiós még aktív labdarúgóként több alkalommal összetűzésbe került a játékostársaival, illetve a szurkolókkal. A férfi 2023 novemberében ki akart rángatni egy nőt az autójából, majd egy pécsi dohánybolt előtt álló férfit rugdosott össze. A rendőrök akkor kihallgatták, eljárás is indult ellene, ám végül elengedték.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri Bordás Renátó megtalálásában, miután a hatóság elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen. A bűnöző a gyanú szerint felelős egy emberölésért.