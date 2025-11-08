Egy egyelőre ismeretlen férfit keresnek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság pénzhamisítás gyanúja miatt adott ki körözést ellene, miután hamis bankjeggyel fizetett egy helyi üzletben a körözött ember – írja a Szon.hu.

Hamis bankjeggyel fizetett ez az ismeretlen, körözött férfi.

Fotó: Rendőrség

Ismert amerikai színész hasonmása a körözött férfi

A körözött férfi Noel Gugliemi amerikai színészre emlékeztet, aki a „Halálos iramban” című filmben Hectort alakította. A rendőrség azt kéri, hogy aki látja valahol a nyírségi Hectort, vagy tud arról, hol van mostm jelentkezzen a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon személyesen, vagy hívja a 06-42-524-600-as telefonszámot. Az információkat a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelenség biztosítása mellett a 24 órában hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon is meg lehet tenni.

Noel Gugliemi

Fotó: Forrás: port.hu

