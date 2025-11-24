Így fogták el az erőszakos bűncselekmények miatt körözött férfit – videóval

Hírlevél

Rendőri akció vetett véget péntek hajnalban az 55 éves bűnöző bujkálásának. A körözött férfit azért keresték a hatóságok, mert nem jelent meg az ellene folyó tárgyaláson, most letartóztatásba került.
Az 55 éves, körözött férfi korábbi erőszakos bűncselekmények miatt kiadott elfogatóparancs elől próbált rejtőzködni. A gyanú szerint több alkalommal követett el testi sértést, és összefüggésbe hozható kiskorú veszélyeztetésével, kapcsolati erőszakkal és zaklatással is. A Székesfehérvári Járásbíróság azért rendelte el a körözést, mert a férfi nem jelent meg az ellene folyó tárgyaláson, inkább köddé vált a hatóságok számára.

A körözött férfi több erőszakos bűncselekményt is elkövetett
Fotó: Csapó Balázs/Duol.hu

A Fejér vármegyei rendőrök összehangolt munkával beazonosították a férfi székesfehérvári tartózkodási helyét, majd november 21-én lecsaptak rá és elfogták. Elfogását követően előállították, a bíróság pedig elrendelte a többszörösen büntetett előéletű férfi letartóztatását. Ezután a baracskai büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, ahol a jogerős döntésig fogva tartják. 

Rendőrségi videón a körözött erőszakos bűnöző elfogása

