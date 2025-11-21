Úgy fejen találta magát kővel egy pancser autótolvaj, hogy nézni is fáj – videó

Egy 2022 februárjában készült videót tett közzé a Blikk, amelyen jól látszik, mit össze nem bénázott egy férfi, amikor egy taxit akart elkötni. Hülye ötlete támadt. Eltervezte, hogy kővel próbálja meg betörni a vezetőülés melletti oldalablakot.

Kővel próbálta betörni egy taxi vezetőülés melletti oldalablakát egy autótolvaj-jelölt, úgy visszapattant a kő az arcába, mintha gumilabda lenne

Fotó: PoliceHungary/YouTube

A kő úgy pattant vissza az ablaküvegről, mintha gumilabda lenne, egyenesen a férfi arcába.

Az autótolvaj-jelölt megrogyott egy kicsit, még meg is támaszkodott a falnál, miközben az arcát fogta, de azért nem adta fel. Folytatta a kísérletezést, igaz, ezután már kicsi óvatosabban.

Ahogy a videó alatt olvasható a YouTube-on, a férfit a 18. kerületi rendőrök elfogták.

A bulvárlap úgy tudja, több korábbi lopás és járműfeltörés miatt indult ellene eljárás. Autót és motort is el akart már lopni, sőt, még egy pincébe is betört. Már börtönben van: 1 év 10 hónapra rácsok mögé zárták, és nem csak a lopások miatt. Eltiltás alatt, részegen vezetett a pancser autótolvaj. A taxis ügy tárgyalása januárban folytatódik.

