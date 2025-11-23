Miért történik ennyi brutális baleset mostanában? A szakértők döbbenetes okot mondtak – videó

Egyre gyakrabban vagyunk kénytelenek szembesülni az időjárásban tapasztalható szélsőségekkel. A közúti balesetek után a szakemberek gyakran rámutattak az időjárásban tapasztalható anomáliák okozta veszélyekre, amelyek figyelembe vételével sok havária elkerülhető lehetett volna.

A közúti balesetek elkerülése végett az időjárási anomáliák miatt új vezetési kultúra alkalmazására van szükségünk Fotó: Illusztráció (Vasvári Tamás/MTI)

Közúti balesetek az időjárási szélsőségek tükrében

Porviharok, szupercellák, orkán erejű széllökések, özönvizek és villámcsapások, kidőlt fák, áradások és földcsuszamlások. Napi szinten olvasunk híradásokat az ilyen jellegű természeti csapásokról, és még nem is beszéltünk a hőhullámok okozta veszélyekről. Ezek a tényezők nagy hatással vannak a közúti közlekedés biztonságára, amelyekre a szakemberek szerint fel kell készülnünk. Az Origo számtalan olyan balesetről adott hírt, amely azért következett be, mert figyelmen kívül hagyták az időjárás okozta veszélyeket.

Villámáradás: percek alatt eltűntek az utak

Budapesten egy nő felhőszakadás közben hajtott be egy vizesárokba, amikor a hirtelen lezúduló csapadék elöntötte az utat, a szélvédőn pedig alig lehetett kilátni. Az autó átfordult a tengelye körül és a tetejére borult.

A villámáradás olyan gyorsan érkezett, hogy a víz percek alatt elnyelte az út menti árkokat és padkákat. A hasonló helyzetekben a látótávolság minimálisra csökken, a vízátfolyások pedig irányíthatatlanná teszik a járműveket.

Az évszakokhoz kapcsolódóan kijelenthetjük,

hogy mindannyiunknak szembetűnő, hogy a négy évszak közötti határok egyre inkább elmosódnak. A tavasz szinte szerdától vasárnapig tart, amit a hirtelen bekövetkező hőhullámok követnek. Nem egy alkalommal a nyár már április végén bontogatja a szárnyait. A nyári napok forróak, kevés a csapadék, az őszi időszak elhúzódik a magas átlaghőmérséklettel. A teleink az utóbbi időben tartós hótakarók nélkül teltek. A koncentrációképességünk csökken, egyre gyakrabban érezzük magunkat kimerülnek, fásultnak, ami rendkívüli veszélyeket jelent a közúti közlekedés biztonságára.

Idén már novemberben leesett az első hó, ami a közutakon fokozott figyelmet követel. A havazás különösen sok balesetet tud okozni, ahogy azt az elmúlt évek tapasztalatai is mutatják.

2025 januárjában országos balesethullám indult el

Az idei év első havazása már a reggeli órákban káoszt okozott: több gyorsforgalmi úton karambolok, árokba csúszások és sávlezárások lassították a közlekedést. A rendőrség és a meteorológiai szolgálat is figyelmeztetést adott ki, ennek ellenére több súlyos baleset történt. A beszámolók szerint a legnagyobb problémát az okozta, hogy a hirtelen lehulló hó latyakossá, majd csúszóssá tette az utakat, sok sofőr pedig nem csökkentette a sebességet.