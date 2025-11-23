Miért történik ennyi brutális baleset mostanában? A szakértők döbbenetes okot mondtak – videó

Egyre gyakrabban vagyunk kénytelenek szembesülni az időjárásban tapasztalható szélsőségekkel. A közúti balesetek után a szakemberek gyakran rámutattak az időjárásban tapasztalható anomáliák okozta veszélyekre, amelyek figyelembe vételével sok havária elkerülhető lehetett volna.
Közúti balesetek az időjárási szélsőségek tükrében
Porviharok, szupercellák, orkán erejű széllökések, özönvizek és villámcsapások, kidőlt fák, áradások és földcsuszamlások. Napi szinten olvasunk híradásokat az ilyen jellegű természeti csapásokról, és még nem is beszéltünk a hőhullámok okozta veszélyekről. Ezek a tényezők nagy hatással vannak a közúti közlekedés biztonságára, amelyekre a szakemberek szerint fel kell készülnünk. Az Origo számtalan olyan balesetről adott hírt, amely azért következett be, mert figyelmen kívül hagyták az időjárás okozta veszélyeket.
Villámáradás: percek alatt eltűntek az utak
Budapesten egy nő felhőszakadás közben hajtott be egy vizesárokba, amikor a hirtelen lezúduló csapadék elöntötte az utat, a szélvédőn pedig alig lehetett kilátni. Az autó átfordult a tengelye körül és a tetejére borult.
A villámáradás olyan gyorsan érkezett, hogy a víz percek alatt elnyelte az út menti árkokat és padkákat. A hasonló helyzetekben a látótávolság minimálisra csökken, a vízátfolyások pedig irányíthatatlanná teszik a járműveket.
Az évszakokhoz kapcsolódóan kijelenthetjük,
hogy mindannyiunknak szembetűnő, hogy a négy évszak közötti határok egyre inkább elmosódnak. A tavasz szinte szerdától vasárnapig tart, amit a hirtelen bekövetkező hőhullámok követnek. Nem egy alkalommal a nyár már április végén bontogatja a szárnyait. A nyári napok forróak, kevés a csapadék, az őszi időszak elhúzódik a magas átlaghőmérséklettel. A teleink az utóbbi időben tartós hótakarók nélkül teltek. A koncentrációképességünk csökken, egyre gyakrabban érezzük magunkat kimerülnek, fásultnak, ami rendkívüli veszélyeket jelent a közúti közlekedés biztonságára.
Idén már novemberben leesett az első hó, ami a közutakon fokozott figyelmet követel. A havazás különösen sok balesetet tud okozni, ahogy azt az elmúlt évek tapasztalatai is mutatják.
2025 januárjában országos balesethullám indult el
Az idei év első havazása már a reggeli órákban káoszt okozott: több gyorsforgalmi úton karambolok, árokba csúszások és sávlezárások lassították a közlekedést. A rendőrség és a meteorológiai szolgálat is figyelmeztetést adott ki, ennek ellenére több súlyos baleset történt. A beszámolók szerint a legnagyobb problémát az okozta, hogy a hirtelen lehulló hó latyakossá, majd csúszóssá tette az utakat, sok sofőr pedig nem csökkentette a sebességet.
Autópálya-fennakadások 2024 telén – több helyen teljesen lebénult a forgalom
2024 decemberében is hasonló helyzet alakult ki, amikor a havazás több autópályát megbénított. Az M1-es és M7-es érintett szakaszain sorra történtek a koccanások és a megcsúszások. Az útmenti kamerák szerint a látótávolság időnként 20–30 méterre csökkent, a sofőrök egy része pedig megállásra kényszerült, mert a jégbordák miatt nem vállalták tovább az utat.
Az első nagy havazás már novemberben is romboló hatással járhat – 2025 őszén is belekóstoltunk a káoszba
2025 novemberében a váratlan hóesés több megyében okozott fennakadást. A hegyi és dombvidéki útszakaszok járhatatlanokká váltak, és több árokba csúszott autót kellett a tűzoltóknak kimenteniük. Szemet gyönyörködtető, ahogy a tájat hótakaró lepi el, de a természeti szépség mellett érdemes tudnunk, mit kell tennünk annak érdekében, hogy a közutakon a lehető legkevesebb baleset következzen be.
A statisztikák szerint egyre több időjárásfüggő baleseti gócpont van
2025 májusában az Origo részletes elemzést közölt a magyarországi „halálutakról”, amelyek között több olyan szakasz is szerepel, ahol az időjárás – köd, csapadékzónák, vakító napfény + nedves aszfalt – erősen növeli a baleseti kockázatot. A vizsgálat rámutatott: a hegyvidéki átkelők, az erdős szakaszok és a gyorsan változó mikroklímájú területek a legveszélyesebbek.
A szélsőséges időjárás új korszakot hozott a közúti közlekedésben
A 2024–2025-ös időszak egyértelműen megmutatta, hogy:
- már egy kisebb havazás is tömeges csúszásos balesetet okoz,
- az ónos eső napokon belül több tucat karambolt eredményez,
- a latyakos útburkolat jelentősen megnöveli a féktávot,
- a sofőrök jelentős része továbbra sem alkalmazkodik a riasztási szintekhez.
A meteorológiai szélsőségek gyakoribbá válása miatt a szakemberek arra figyelmeztetnek: új vezetési kultúrára, nagyobb óvatosságra és tudatosabb útvonal-tervezésre van szükség.