Elvesztette az önuralmát – szándékosan ütközött volt élettársával az őrült ex

A 37 éves szarvasi férfi közúti veszélyeztetés és rongálás miatt áll bíróság elé, miután tavaly augusztusban dührohamot kapott, és autójával szándékosan nekiment volt élettársa járművének Orosházán – írta a Beol.hu.

Fotó: Shutterstock

Közúti veszélyeztetéssel és rongálással vádolják

Az eset augusztus 13-án történt: a férfi Szarvasról indult Orosházára, hogy beszéljen volt párjával, akivel akkoriban rossz viszonyban volt. Az Október 6. utcában haladva észrevette, hogy a vele szemben érkező autóban utazik a nő és két közös gyermekük. Ekkor elvesztette önuralmát: hirtelen balra rántotta a kormányt, és nekiütközött a másik jármű bal oldalának. Ezután hátratolatott, majd ismét belerohant a kocsiba.

A férfi ezután kiszállt, szidalmazni kezdte a másik jármű vezetőjét, aki történetesen a volt apósa volt, majd elhajtott a helyszínről.

A balesetben senki sem sérült meg, de a vétlen autóban 850 ezer, a vádlott járművében pedig 500 ezer forintos kár keletkezett. A Gyulai Járási Ügyészség szerint a férfi több ponton is megszegte a KRESZ szabályait.

A jogszabály előírja, hogy járművel az úttesten – az előzés és kikerülés kivételével – mindig a menetirány szerinti jobb oldalon kell haladni, továbbá minden közlekedő köteles úgy vezetni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat ne akadályozzon vagy zavarjon.

A visszaesőnek minősülő szarvasi férfi ellen közúti veszélyeztetés és nagyobb kárt okozó rongálás miatt emeltek vádat. Az ügyészség indítványa szerint beismerés esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre számíthat. Emellett azt is kérték, hogy végleg tiltsák el a közúti járművezetéstől, és fizettessék meg vele a nyomozás során felmerült, mintegy 450 ezer forintos bűnügyi költséget – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség.

