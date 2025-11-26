Kemény üzenetet küldött ByeAlexnek Kucsera Gábor

Két hete házkutatást tartottak ByeAlexnél és zenekara több tagjánál a rendőrök. Az énekes 5 gramm kokaint adott át nekik, ami a szakértők szerint körülbelül 20 adagra elegendő. November 17-én kihallgatták a zenészt, aki a közösségi oldalán sem tagadta, hogy drogbotrányba keveredett. Természetesen nem ő az egyetlen ismert ember, aki kábítószer miatt került bajba. Kucsera Gábor olimpikon is kemény függő volt, amiről a napokban is beszélt.

Kucsera Gábor kemény üzenetet küldött ByeAlexnek

Fotó: Szabolcs László/Bors

Az egykor világhírű kajakos ma már három gyermek édesapjaként és a Kábítószer-ellenes Digitális Polgári Kör alapítójaként az országot járja, hogy felhívja a figyelmet a tudatmódosítók veszélyeire.

Kiáll a kormány új, szigorított drogtörvénye mellett, amely szerinte régóta váratott magára, és valódi védelmet jelenthet a fiataloknak.

Személyes múltja, saját hibái és küzdelmei tették világossá az egykori olimpikon számára, hová vezet ez az út. Mint mondja, ma már felelőssége is, hogy kimondja: amit ő is megtapasztalt, az nem kaland, nem játék, hanem egy lefelé tartó spirál, amely végül elkerülhetetlenül a teljes összeomlás felé vezette. Emellett végső soron bele is lehet halni. Zalatnay Sarolta ezt testközelből látta, amikor a hatvanas években két évig Londonban élt és olyan nagy világsztárokkal töltötte az idejét, mint Janis Joplin vagy Jimi Hendrix. Ő sosem kért a drogból, amikor megkínálták vele.

Kucsera Gábor szerint ByeAlexnek nagy a felelőssége

Ahhoz, hogy az ember jól érezze magát, nem kell drogot használnia"

– mondta a Borsnak Kucsera Gábor.

Ez a mondat a bulizókra is igaz, hiszen nincs szükség tudatmódosítókra, hogy jó legyen a buli. Kucsera szerint ByeAlexnek is és más énekeseknek, rappereknek is nagy a felelőssége, hiszen a fiatalok szinte vallásos rajongással követik őket:

A lázadó fiatalságot ezekkel a zenékkel tudják behúzni. Jó néhány dal refrénjében szó van a drogokról és a nők tárgyiasításáról , ami elég kemény. Ha problémaként hívja fel a figyelmet a szöveg, az rendben van, de ha arra ösztönzi a társadalmat, hogy tépjen be, meg szívjon, az nagyon nem ok. Szerintem ez egyáltalán nem helyes"

– szögezte le az olimpikon.