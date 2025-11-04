Lebukott a kukkoló, aki több női WC-ben készített videókat

A vádirat szerint a férfi 2024 októberétől egészen az idei év elejéig több alkalommal is titokban készített felvételeket különböző helyszíneken. A nyomozás során hét helyszínt azonosítottak: egy balatonfüredi pizzéria és egy balatonakarattyai üzlet női mosdóját, egy vasúti kocsit, valamint egy budapesti felsőoktatási intézményt is. A tiltott adatszerzés során rögzített videókat a kukkoló mobiltelefonján és más adathordozókon tárolta – közölte a Veol.hu.

Forrás: Freepik.com/illusztráció

Kukkoló bukott le a női mosdóban

A férfi tevékenységének 2025 márciusában vetettek véget, miután egy balatonfüredi pizzéria női mosdójában egy kiskorú lány észrevette, hogy valaki a szomszédos fülkéből a paraván fölött a mobiltelefonjával felvételt készít róla.

A lány azonnal szólt, majd feljelentést tett, így a rendőrség rövid időn belül azonosította és elfogta az elkövetőt.

A Veszprémi Járási Ügyészség a vádiratában azt indítványozta, hogy az ügyben tárgyalás mellőzésével szülessen büntetővégzés, amelyben a férfira pénzbüntetést szabnak ki, valamint elrendelik a tiltott adatszerzéshez használt eszközök elkobzását.

