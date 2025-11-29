A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán olvasható egyik poszt szerint az Újfehértói Önkormányzati Tűzoltóság hőseittől egy kölyökkutya gazdája kér segítséget - vette észre a Szon.hu.

Egy bajba jutott kutya gazdája kért segítséget az újfehértói tűzoltóktól

Fotó: Újfehértói Önkormányzati Tűzoltóság

Csőbe szorult a kutya feje

Játék közben került bajba a kölyök, miután bedugta a fejét egy műanyagba és nem tudta onnan kihúzni.

A gazdája szó mindennel megpróbálkozott, de hiába, nem tudta leszedni róla a csövet.

Úgy döntött, kocsiba teszi és elmegy vele az újfehértói önkormányzati tűzoltókhoz.

Mikó István rajparancsnok és csapata kézi szerszámokkal, nagy odafigyeléssel dolgozott. Szerencsére sérülés nélkül sikerült kiszabadítaniuk az ebet, amely így visszanyerte a szabadságát, a történet tehát happy enddel zárult"

– írták a posztban.

A mentőakcióról további képeket is láthat, ha ide kattint.

Eközben egy szegedi kutyával megtörtént a karácsonyi csoda

Több mint két év után előkerült a Szegedről ellopott Pacsi. Az eltűnt kutya Budapesten tűnt fel egy hajléktalan mellett. Az elképesztő történet részleteiért kattintson ide!

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: