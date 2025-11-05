Többször is betört az udvarára, ezért megölte a besurranót a miskolci férfi

Egy miskolci férfi 2019-ben vadászfegyverrel végzett egy állattal, miután a kutya korábban többször is betört az udvarára, és tucatnyi csirkét pusztított el – írta a Boon.hu.

A csirkéket dézsmáló eb egy foxterrier jellegű kutya volt (illusztráció)

Forrás: Freepik.com

Csirkéit gyilkolta a kutya, ezért megölte

A férfi 2019-ben, Miskolc környéki otthonának udvarán csirkéket tartott, amelyeket saját kezűleg épített ólban, hálóval körbekerített kifutóban helyezett el. Egy ismeretlen korú, közepes testű, foxterrier jellegű keverék kutya azonban rendszeresen betört a területre és 2019 júliusát megelőzően két hónap alatt több mint húsz baromfit pusztított el, a hálón keresztül kirángatva őket.

A férfi többször is megpróbálta elzavarni vagy befogni az ebet, de kísérletei sikertelennek bizonyultak, a kutya mindig visszatért. A károk megelőzése érdekében a férfi megerősítette a csirkehálót, és új baromfikat vásárolt az elhullottak helyett. 2019. július 13-án délután azonban ismét az udvarban találta a kutyát. Az állat ezúttal a drótháló alatt ásva jutott be a kifutóba, és a körülbelül ötven csirke nagy részét pusztította el.

A férfi ekkor magához vette engedéllyel tartott golyós vadászfegyverét, és a kifutóban sarokba szorított, gubbasztó, nem támadó kutyára két lövést adott le közelről. A második lövés az állat halálát okozta.

A bíróság a férfit állatkínzás vétségében mondta ki bűnösnek, és 340 000 forint pénzbüntetés megfizetésére, valamint egyéves vadászati tevékenységtől való eltiltásra ítélte. Súlyosító körülményt nem állapítottak meg, enyhítő körülményként azonban figyelembe vették a vádlott beismerő vallomását, büntetlen előéletét és az elkövetés óta eltelt hosszú időt.

Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezést nyújtott be, felmentést, másodlagosan enyhítést kérve.

A Miskolci Törvényszék másodfokon az időmúlást még nagyobb súllyal értékelte, mivel a feljelentésre több mint négy évvel a cselekmény után került sor. Enyhítő körülményként a testület az elkövetés körülményeit is figyelembe vette.

